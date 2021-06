Pediatra llamó a convencer a adolescentes para recibir la vacuna: "Ellos tienen que ser parte de la solución"

Eduardo Regueira dijo en Telemundo que el desafío de los especialistas ahora es informar "de una forma empática, sobria, sin caer en la soberbia y la burla" para "lograr convencer que se vacunen la enorme mayoría".

El pediatra Eduardo Regueira consideró como una muy buena noticia el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou sobre la habilitación de la agenda para vacunarse a los menores de entre 12 y 17 años a partir de finales de esta semana.

"Desde hace un año y medio que le estamos pidiendo a nuestros adolescentes que no sean adolescentes, que no salgan, que no se junten con amigos, que no puedan disfrutar de espectáculos públicos", dijo el especialista. Para que esa situación se acabe, "una de las herramientas fundamentales que tenemos es la vacunación", por lo que los pediatras tienen "la enorme responsabilidad de charlar con ellos, con sus padres, divulgar y lograr convencer que se vacunen la enorme mayoría", comentó Regueira.

El especialista explicó que los adolescente "tienen su autonomía, tienen sus derechos como pacientes, ellos toman sus decisiones", por lo que "hay que sacarles las dudas" que puedan tener sobre la vacunación. "Hay que charlarlo de una forma empática, sobria, sin caer en la soberbia y la burla, porque a muchas personas esas dudas le generan miedo y reticencia a la vacuna", expresó.

El gran desafío para los pediatras ahora es "transmitir la responsabilidad que tenemos de salir todos juntos" porque "en pandemia las soluciones son colectivas, no hay salidas individuales, y ellos como parte de la población tienen que ser parte de la solución".

Regueira apuntó que no es despreciable la cantidad de adolescentes que han presentado formas más graves de la enfermedad. Desde el inicio de la pandemia, según informó el especialista, se han enfermado 18.000 adolescentes, de los cuales 100 han requerido internación y tres de ellos fueron ingresados a CTI. "Tenemos que alentarlos y sacarles las dudas, porque cuando uno le da toda la información, empoderás a la persona para que tome la decisión correcta", sentenció.