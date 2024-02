Pedro Bordaberry criticó al Frente Amplio por condena millonaria por Pluna: "No asumen su error"

El exsenador del Partido Colorado compartió dos reflexiones suyas del año 2012 en las que cuestionaba el accionar del gobierno de José Mujica.

El exsenador del Partido Colorado Pedro Bordaberry criticó este jueves al Frente Amplio por la condena millonaria que recibió Uruguay por el cierre de la aerolínea Pluna durante el gobierno de José Mujica (2010 - 2015).

"Eligieron mal el socio, le salieron de garante de los aviones, le dieron aval al posible comprador y no asumen su error; FA", escribió Bordaberry en primer lugar en su cuenta de X, y adjuntó un informe de Telemundo del año 2012 en que él mismo cuestionaba la información que brindó en el momento del cierre de Pluna el Poder Ejecutivo.

Según dice Bordaberry en ese informe, los entonces ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y Transporte, Enrique Pintado, el desencadenante del cierre de Pluna era el riesgo de tener que pagar una deuda de US$ 3.500 millones por los juicios que iniciaron los exempleados de Varig. Bordaberry, sin embargo, dijo que se comunicó con los abogados de Pluna y se le informó que la suma no llegaba a US$ 20 millones.

Eligieron mal el socio, le salieron de garante de los aviones, le dieron aval al posible comprador y no asumen su error; FA https://t.co/Vyg1dTGSyd — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) February 15, 2024

"El gran motivo por el que cierra Pluna es la gestión de Leadgate. Pluna mantiene deudas millonarias. Lo que dispara esto es que nadie está dispuesto de meterse en Pluna si hay que poner 170 millones de dólares para empezar a trabajar. El gobierno busca echarle la culpa a otro", dijo en esa nota publicada en julio de 2012 el entonces senador.

Bordaberry también publicó este jueves un segundo tuit en que repasa otros hechos del caso: "Contrataron al abogado del socio privado, eligieron mal el socio pero lo peor es todo lo que vino después".

También adjuntó un segundo video de otro informe de Telemundo donde se lo ve hablando en el Senado y recibiendo los aplausos de los trabajadores de Pluna en las barras. En su alocución cuestionaba la indemnización de $3 millones a Matías Campiani, ex director ejecutivo de la aerolínea y la contratación de su abogado para redactar un proyecto de ley.

Contrataron al abogado del socio privado, eligieron mal el socio pero lo peor es todo lo que vino después; escribiré este domingo en @elpaisuyopinion sobre el tema https://t.co/HtqmZIuFsp — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) February 15, 2024

El juicio y la postura del FA

La empresa panameña Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah) decidió iniciar tiempo después del cierre de Pluna una demanda al Estado uruguayo y exigir una compensación económica por entender que se fue contra el convenio de Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Uruguay y Panamá. Este miércoles se conoció que se había llegado a un acuerdo por US$ 30 millones más intereses.

Los principales dirigentes del Frente Amplio se manifestaron este miércoles al respecto del fallo judicial. Mujica dijo que "los gobiernos son responsables", aunque apuntó al lugar donde se realizó el juicio. "Algún día puede ser que las generaciones que vienen se aviven y los latinoamericanos seamos menos cornudos y seamos capaces de crear una Corte de Derecho que obligue a las empresas transnacionales y a la inversión de afuera a pleitear acá", reflexionó.

En términos similares se expresó el precandidato Yamandú Orsi: "Esto se cocina todo en el norte". ¿Fue un error del gobierno de Mujica? "Tendría que analizarlo porque como estas cosas se dirimen en otro lado, vaya uno a saber", respondió el intendente canario.

La precandidata Carolina Cosse dijo que "todos los gobiernos tuvieron que ver con esto". ¿El Frente Amplio debe hacer autocrítica? "Este tema no le corresponde solo al Frente Amplio. El FA ha hecho autocrítica hasta de perfil. De autocrítica ya está, ya hicimos, ya aprendimos, ahora a construir", respondió la intendenta de Montevideo.

Finalmente, el presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, declaró: "Como en todos los gobiernos hay decisiones que salen muy bien, por ejemplo el cambio de matriz energética (...), y hay otras decisiones que pueden resultar negativas. Los juicios son juicios, pero habrá que leer la sentencia para ver cómo continúa, si hay otras posibilidades, si se ha defendido bien al gobierno uruguayo".