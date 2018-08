Pedro Bordaberry y la intervención en la AUF: “Yo tengo fe en que los clubes van a dialogar”

"Sé que algunos jugadores y algunos dirigentes habían sugerido mi nombre" para la presidencia de la Comisión Normalizadora, afirmó.

Pedro Bordaberry habló con Telemundo tras el comienzo de la intervención de la Comisión Regularizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la cual preside.

Sostuvo que desde el punto de vista administrativo y financiero, la AUF se encontraba bien. “Hay gente muy profesional trabajando ahí”, señaló. “Lo que falta es la otra parte, de los estatutos y todo ese tipo de situaciones donde hay mucho para construir, para escuchar y para dialogar con todos los interesados”.

“Si no pensara que había los fundamentos suficientes como para tomar la medida de la intervención, no estaría ahí”, afirma. “Hay algunos clubes que piensan que no es así y legítimamente tienen su opinión”.

Consultado sobre los motivos que justifican la intervención, Bordaberry sostiene: “Hay muchas cosas. El principal es el cansancio de cinco o seis años esperando para aprobar el estatuto y adaptar las normas a eso. Después, hechos que ustedes han venido informando y que tienen que haber pesado”.

“Cuando la FIFA me propuso que me metiera a dar una mano, yo le fui claro, le dije: ¿hablamos para atrás o hablamos para adelante? Si es para hablar para atrás, yo no. Si es para sacar esta situación adelante y construir el futuro, sí. Para discutir el pasado, no”.

Bordaberry asegura que su vida política se está terminando y que eso se refleja en su perfil de LinkedIn: “Allí se puede ver que lo modifiqué rumbo a esta nueva vida que voy a tener, lejos de la política. Ahí lo que yo destaco es haber tenido una experiencia de muchos años trabajando como abogado en empresas de primera línea, siendo socio de un estudio jurídico importante en Uruguay, siendo apoderado de bancos y una cantidad de empresas, 20 años. Y después, trabajando 20 años en el sector público, además en el sector del Poder Ejecutivo y otra parte en el Parlamento”.

“Evidentemente, alguien les recomendó mi nombre, pero la FIFA mira los perfiles. Algunos amigos me llamaron y me dijeron que les habían pedido referencias mías. Sé que algunos jugadores y algunos dirigentes habían sugerido mi nombre”. “Hay un dirigente de Conmebol con quien yo trabajé hace como 25 años”.

“Yo tengo fe que los clubes van a dialogar”, sostiene Bordaberry. “No es una cuestión de que te apoyen, los clubes van a defender los intereses de ellos mismos como los jugadores defienden los de ellos y todos los grupos de interés”.

El presidente de la AUF niega que la FIFA le haya comentado que los audios y la salida de Wilmar Valdez incidieran en la decisión de intervenir la Asociación. “Pero si ven que una de sus asociaciones está de elecciones y empieza a ir todo el mundo al Juzgado, eso se informa y tiene que haber llamado la atención. Eso se llama riesgo reputacional”.

Sobre la relación de este tema con la política, Bordaberry sostiene que “esta es una cuestión sobre todo uruguaya, es muy malo que la AUF esté en esta situación, pero es malo para todos, acá no hay camisetas de partidos”.

Respecto a la renovación de Washington Tabárez, afirma que “es un tema muy importante”, pero que depende de los tiempos. “Si vos me decís que la semana que viene votamos los estatutos y nos vamos, ¿qué voy a renovar con Tabárez?”