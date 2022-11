Peña dijo que no está en sus planes ser candidato en 2024 y consideró positivo que no haya nombres "definidos" en la interna colorada

"El año que viene será un año de definición de candidaturas, pero hoy estamos en las cosas y no nos podemos distraer por esto”, apuntó.

Así como las internas del Partido Nacional y del Frente Amplio comienzan a barajar nombres como potenciales precandidatos para las elecciones de 2024, lo mismo sucede en filas del Partido Colorado. Uno de los que ha puesto sobre la mesa sus intenciones de jugar un rol clave en ese sentido es el dirigente Andrés Ojeda, quien comienza a aparecer en los sondeos y afirmó que quiere trabajar para "reconstruir" al Partido Colorado.

Consultado este sábado al respecto, el ministro de Ambiente y dirigente del sector colorado Ciudadanos, Adrián Peña, afirmó: “Veo a muchos y muchas. Creo que el Partido Colorado no va a tener problemas de candidaturas. Creo que el partido tiene muchos hombres y mujeres que se están destacando en la acción de gobierno, tiene gente con ganas, como es el caso de Andrés, que quiere meterse en la política con fuerza. Y hay activos también en el Parlamento nacional”.

“Hace cinco años, luego de que Pedro (Bordaberry) dejara la política, no había nada en el Partido Colorado. Hoy hay gente que se destaca y comienzan a sonar muchos nombres. El tema de las candidaturas no va a ser un problema para el Partido Colorado”, consideró Peña.

En tanto, consultado sobre si él se verían en un rol de precandidato, el ministro dijo que hoy el tema no está en sus planes. “No está en mis planes la candidatura. Creo que esas son discusiones para el año que viene. Me veo empujando, desde el rol que me toque. A donde me ha mandado el partido, ahí estoy”, dijo en rueda de prensa.

En esa línea, además, consideró que todavía no es momento de hablar de candidaturas y que el Partido Colorado hace bien al no abordar el tema.

“Es una cosa muy buena que no tengamos candidatos todavía definidos, porque nos permite concentrarnos en lo que estamos, que es el gobierno. El Partido Colorado se siente cómo en el gobierno. El año que viene será un año de definición de candidaturas, pero hoy estamos en las cosas y no nos podemos distraer por esto”, apuntó.

“Vamos a trabajar para renovar la coalición y para que tenga la mayor dosis de batllismo posible, es lo que le da equilibrio”, agregó.