Perciballe criticó decisión sobre policías que actuaron en centro clandestino: "La tortura es imprescriptible"

El fiscal dijo que la decisión del juez de Canelones le "llamó la atención" porque "casi la totalidad de la jurisprudencia del país sostiene que no han prescrito" los delitos de lesa humanidad.

El juez de Canelones Luis Alberto Sobot decidió la prescripción del delito de tortura que se imputó a los policías Winston Vitale, Alejandro Ferreira y Hugo Guillén, operadores en Los Vagones, centro clandestino que funcionó entre finales de la década del 1960 y hasta mediados de la década de 1970, según informó La Diaria y confirmó Telemundo.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a Telemundo que apelará la sentencia, así como lo hará el abogado de las víctimas, Pablo Chargoñia.

"La posición de la Fiscalía es bien clara porque entendemos que la tortura es un crimen de lesa humanidad y por tanto es imprescriptible", expresó. Perciballe dijo que la sentencia "nos agravia tanto a mí como a las víctimas" y que le "llamó la atención" la posición tomada por el juez Sobot porque "casi la totalidad de la jurisprudencia del país sostiene que no han prescrito".

En este sentido, expresó que "no hay una única razón desde el punto de vista jurídico para sostener eso". "Hay otros argumentos que sostienen desde el punto de vista jurisprudencial que el ministerio púbico no pudo actuar durante la ley de caducidad y menos en la dictadura, por ende no le corrió el plazo", explicó el fiscal.

"La otra posición que nosotros sostenemos fuertemente es que el Estado uruguayo está obligado a seguir investigando estos crímenes por la sentencia Gelman Vs. Uruguay, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", agregó.

Caso Roslik

Consultado por otra parte sobre su conocimiento respecto a la presencia del militar retirado Daniel Castellá en el interrogatorio con tortura que derivó en la muerte del doctor Vladimir Roslik en 1984, dijo: "Yo recuerdo que había otros integrantes más allá de los que fueron procesados, pero no recuerdo en concreto el nombre de él". Afirmó que desde la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad "se va a analizar el tema" y si se encuentran elementos "como para abrir una investigación bajo en nuevo código, así lo hará".

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, le solicitó la renuncia Castellá, presidente del Supremo Tribunal Militar, días atrás tras conocer que estuvo presente, junto a otros oficiales, en el interrogatorio de Roslik en el Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos.