Pereira anunció debate con Umpiérrez y, por ahora, descarta intercambio con Mieres

El presidente del Frente Amplio señaló que quiere debatir con el Herrerismo porque "la construcción de la LUC no es un invento de la coalición", sino que fue concebida por el Partido Nacional.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, anunció que debatirá sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) con el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, quien está a cargo de la campaña del Partido Nacional por el No. El debate será en el departamento esteño y la fecha será anunciada en los próximos días.

El expresidente del Pit-Cnt dio a conocer el debate este sábado, en rueda de prensa, cuando fue consultado por el interés del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en debatir con él. Por ahora, Pereira descarta discutir con el líder del Partido Independiente sobre la LUC.

Contó que invitó a debatir al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y a la vicepresidenta Beatriz Argimón, pero según Pereira ninguno respondió.

"Respetamos mucho al ministro Mieres, pero hemos hecho una escala de debates. Sí vamos a debatir con Alejo Umpiérrez, que es el responsable de la campaña por el No y del Herrerismo, el partido que hizo la ley", dijo.

El presidente del Frente Amplio señaló que quiere debatir con esta ala blanca porque "la construcción de la LUC no es un invento de la coalición", sino que "es una propuesta del Partido Nacional en la campaña electoral cuyo contenido no se conoció hasta terminada la elección". "Queremos debatir con quienes construyeron la ley", remarcó.

Por otra parte, aseguró que los votantes se pronunciarán a favor de la derogación de los artículos impugnados una vez que conozcan su contenido. "El Sí va ganando posiciones y seguramente cuando se abran las urnas va a ser mayoritario", dijo.

Pereira afirmó que "hay mucha" desinformación sobre el referéndum, pero dijo que tanto los defensores como los detractores están "trabajando mucho" revertirlo.

Además, planteó que quienes no quieran incidir en la elección y no tengan una postura definida, debería votar anulado. "Nosotros estamos promoviendo el voto por el Sí, pero si hay personas que no quieren intervenir en la elección, tienen que votar anulado", dijo. "La manera más fácil" es colocar ambas papeletas en el sobre.