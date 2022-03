Pereira: "Cambiar la cadena por una conferencia abierta es cambiar las reglas de juego, acá o en la China" 

Luis Lacalle Pou descartó cambio en las condiciones, luego de que lo cuestionaran públicamente el dirigente sindical José Olivera y otros integrante del comando por el "Sí".

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el mandatario Luis Lacalle Pou se equivoca al descartar que hubo un cambio en las reglas de juego para la cadena nacional por el "Sí" en el referéndum del domingo 27.

"Ya era muy polémico que hablara él, pero cambiar la cadena por una conferencia abierta es cambiar las reglas de juego, acá o en la China", subrayó el exdirigente sindicalen rueda de prensa este martes, durante una recorrida para promover la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) impugnados.

Esa tarde, Lacalle Pou había negado que hubiera habido un cambio en las condiciones, luego de que lo cuestionaran públicamente el dirigente sindical José Olivera y otros integrante del comando por el "Sí". "Me pueden decir que me equivoco, pero que miento, no; y que soy desleal, tampoco", subrayó el jefe de Estado.

Sin embargo, Pereira mantuvo su postura y explicó por qué. "Quienes negocian la cadena por el 'No' son los mismos que otorgan la cadena. ¡Está bravo! Es una decisión desigual. Van los decisores de la cadena a negociar en nombre del 'No'", planteó.

"Yo nunca lo había visto, como nunca había visto a un presidente participar de una campaña por un referéndum. Y cuando se mete a una campaña en la que hay rispideces, claramente queda gobernando para una parte de los uruguayos, que no es lo ideal", agregó.

El presidente del Frente Amplio señaló que "por algo hay prohibiciones" para ciertos funcionarios y jerarcas en instancias electorales. "Porque si en verdad el presidente estuviera habilitado como se dice, hoy todos los miembros de la Corte Electoral están habilitados para hacer la campaña que quieran y a todos no nos parecería bien. Nos parece que la Corte tiene que dar garantías a todos los ciudadanos, igual que el presidente", señaló.

Pereira dijo que "son opciones de campaña" del oficialismo, que a su juicio "tienen una debilidad tal para presentar argumentos que tienen que usar su figura con mayor prestigio", el presidente Lacalle.

"Es parte de una lógica de campaña, no es parte de una discusión política. Al presidente lo considero una buena persona, pero está equivocado en este caso, utilizando instrumentos que no son los que manifestó en Melo (Cerro Largo), cuando dijo que iba a utilizar la cadena y que iba a hablar él", indicó.