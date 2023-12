Pereira condenó la gestión de Alberto Fernández ante Xi Jinping para que rechace una negociación bilateral entre China y Uruguay

También tomó distancia del peronismo y de su gobierno, de quien dijo que "no ha tenido una política adecuada" de izquierda.

Según informaron este viernes los diarios El Observador y El País, en la cumbre del Mercosur el presidente argentino, Alberto Fernández, reconoció que se contactó con el premier chino Xi Jinping para manifestarle su desacuerdo con una negociación bilateral Uruguay-China, por fuera del bloque. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, condenó esa gestión y afirmó "que no se debería hacer".

"Somos consientes que China prefiere un acuerdo con el Mercosur que con países, pero también me parece que no es adecuado que presidentes de otros países obstaculicen políticas de inserción internacional", manifestó Pereira este viernes en rueda de prensa.

Por otro lado, consideró una "política de hostigamiento" la postura del presidente Luis Lacalle Pou en el Mercosur, y criticó la distancia entre anuncios y concreciones.

El presidente del Frente Amplio también tomó distancia del peronismo y de la gestión de Fernández. "No sé cómo hacen coincidir al peronismo o al kirchnerismo con el Frente Amplio. En mi cabeza no coinciden. Fernández no sé cómo se define, no ha tenido una política adecuada. Un gobierno que durante sus políticas lleva 40% de pobreza y 140% de inflación daña a los sectores más populares", apuntó.

Pereira señaló que a diferencia de la gestión de Fernández, en los gobiernos frenteamplistas la pobreza se redujo de 40% a 8% y la pobreza infantil de 56% a 17%, y afirmó que eso son "políticas que acompañan una filosofía política progresista o de izquierda".

"En Argentina hubo cosas que no funcionaron; acciones de ese tipo no parecen razonables para países que buscan tener comercio exterior con otros lugares del mundo, en este caso con China", subrayó.