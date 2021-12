Pereira cree que su vínculo con Lacalle "sin duda" permitirá mejorar el diálogo entre el FA y el gobierno

Como presidente pretende ser "cercano a la gente" y apelar a las nuevas generaciones, uniendo a militantes de base, dirigentes y personas que no están vinculadas a la fuerza política, pero pueden aportar nuevas miradas desde su experiencia. A su juicio, esto permitirá "oxigenar" las ideas del FA.

El presidente electo del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, entiende que su vínculo con el presidente Luis Lacalle Pou permitirá mejorar el diálogo entre el gobierno y la oposición. "Creo que sin duda (puede mejorar). Comparto el criterio de que hay un vínculo previo que nos permite dialogar de otra manera", afirmó el expresidente del Pit-Cnt este jueves, en la entrevista de Telemundo Central.

Ese día, en una entrevista con el programa Punto de encuentro de Radio Universal, el primer mandatario se había referido a la buena relación entre ambos, algo con lo que Pereira coincidió.

"Podría ser hipócrita y convenirme decir que no tengo un buen vínculo, pero tengo un buen vínculo. No hubo una sola vez que como presidente del Pit-Cnt que lo llamara y no me atendiera, ni al revés", dijo.

"El vínculo es de diferencias pero muy respetuoso, de haber conversado horas sobre temas en los que intentamos ponernos de acuerdo y no pudimos, pero en otros sí, entonces lógicamente que ese vínculo hay que protegerlo porque hay bienes superiores, uno de ellos es la calidad democrática", agregó.

Campaña por el Sí

Pereira se mostró confiado en que el 27 de marzo triunfará la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el referéndum. Sin embargo, resaltó la importancia de que los militantes no den ni a un uruguayo por perdido al intentar explicar los argumentos de su postura. Esta campaña, según el presidente electo, debe ser puerta a puerta y en todo el país.

Esta será su primera misión como líder del Frente Amplio, lugar que asumirá oficialmente el 5 de febrero, posiblemente en un acto en las canteras de Parque Rodó.

"No hay más remedio, por suerte, que salir a hacer una campaña para intentar construir una mayoría que derogue 135 artículos de la LUC. Eso requiere tener a todo el FA tenso, en la calle. El FA y las organizaciones sociales que convocaron al referéndum tienen que ponerse la meta de golpear la puerta de cada uno de los uruguayos y hablar con ellos, darle elementos, informar sobre la ley", dijo Pereira.

En la entrevista, el expresidente del Pit-Cnt retrucó a Lacalle Pou, quien a ha pedido reiteradas veces que quienes están en contra de la LUC den argumentos de qué daños ha hecho desde que se promulgó.

"Si te digo que alguien alquila sin garantías y me decís que es una novedad, digo que mi abuelo alquilaba sin garantías desde antes de que yo naciera, hace 60 años. Lo único que no lo podían desalojar en siete días; lo único que a los cinco días no le podían cobrar 60% de recargo", señaló.

"Si la gente conoce la LUC la va a derogar; si la gente solo actúa por confianza política va a ser muy reñido", afirmó.

Un presidente "cercano a la gente"

Desde su nuevo lugar, Pereira pretende ser "cercano a la gente" y apelar a las nuevas generaciones, uniendo a militantes de base, dirigentes y personas que no están vinculadas a la fuerza política, pero pueden aportar nuevas miradas desde su experiencia. A su juicio, esto permitirá "oxigenar" las ideas del FA.

"Nuestra gente es el Parlamento, nuestra gente son las intendencias, nuestra gente son las alcaldías, nuestra gente son los ediles, nuestra gente son los militantes de base, de las coordinadoras, de las departamentales de cada uno de nuestros departamentos", indicó.

Y agregó que "su gente" también es la academia, la intelectualidad, la comunicación, las artes y la cultura.

Por otra parte, dijo que se está preparando mentalmente desde hace tiempo para asumir la nueva responsabilidad. "Alguien que toma un riesgo de este volumen después no puede llegar a improvisar. Eso supone conocer antecedentes de la fuerza política, conocer dónde tenemos las dificultades, dónde están las potencialidades, y conformar un equipo de trabajo que rápidamente tome su lugar", valoró.

Por otra parte, señaló que la coalición de izquierda sigue siendo la "principal fuerza política del Uruguay" y que, "para ganarle, todos los demás partidos tienen que unificar un pequeño programa que les permita un solo objetivo, sacar al FA".

"Si una organización en cuarentena, en la peor etapa de la pandemia pudo juntar 400 mil firmas, es que la fuerza política está viva, latiendo, pujante en las bases, en el territorio", destacó.

Y agregó: "La dirección tiene que conectar con ese territorio. Y para hacerlo, el pueblo a pueblo no tiene que ser un proceso electoral. Tiene que empezar el 5 de febrero y no tiene que terminar nunca".

Defensa de la gestión del FA

Para Pereira, la pasada derrota electoral se debió a que el partido no hizo "una conexión adecuada entre la fuerza política, el gobierno y la gente". "Y si la gente no sintetiza los avances políticos, culturales, sociales que construye el gobierno, finalmente siente que un cambio es una oportunidad para mejorar", indicó.

El presidente electo cree que para eso es central la militancia de a pie. "La política transforma la foto. El arte de hacer política, la cotidianeidad de la política en el barrio, en la comunidad, transforma", dijo.

Asimismo, dijo que todos los gobiernos transitaron crisis de distinta índole y defendió los logros de las tres administraciones frenteamplistas. "A cada cual le tocó una crisis. Hubo gobiernos preparados para la crisis y gobiernos no preparados para la crisis. Al doctor Jorge Batlle le tocó la crisis de 2001-2002, el sector financiero no estaba preparado y se lo llevó puesto", señaló.

De inmediato, Pereira indicó: "El FA agarró un gobierno que tenía al Banco República quebrado técnicamente, al Banco Hipotecario sin existencia, 40% de pobreza, 47% de pobreza infantil. Y devolvió 15 años después 9% de pobreza, 17% de pobreza infantil. Es decir, los guarismos del FA son notables".

"El déficit creció. La calidad de la vida de la gente mejoró, la pobreza cambió, el número de turistas que ingresó mejoró sustancialmente. (...) Cambiamos la matriz tributaria, distribuimos mejor la riqueza, y se quedan con la parte que quedó peor, que fue un déficit fiscal un poco más alto", finalizó.