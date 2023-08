Pereira criticó detención de la que participó jefe de Policía de Maldonado: "Me pareció un exceso y los excesos hay que corregirlos"

"No es la actuación adecuada que debe tener un jefe de Policía de un departamento tan importante", dijo el presidente del Frente Amplio.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó este domingo la detención de un joven en Maldonado de la que participó el jefe de Policía, Erode Ruiz, y que generó polémica en redes sociales.

"Me pareció un exceso. No soy un experto en el tema, pero cualquiera que haya visto las imágenes vio lo mismo que yo: un exceso. Y los excesos hay que corregirlos. A mi no me gustó para nada", comenzó Pereira el diálogo con la prensa este domingo desde el Quincho de Varela, a donde asistió para presenciar el encuentro entre el expresidente José Mujica y el actor español José Sacristán.

Pereira matizó que no sabía "exactamente" qué había pasado, pero insistió: "No es la actuación adecuada que debe tener un jefe de Policía de un departamento tan importante".

Consultado por Telemundo si consideraba que el ministerio debía tomar medidas con Ruiz y los demás efectivos involucrados, respondió que la coalición de izquierda lo va a analizar colectivamente. "Estoy diciendo una primera impresión y no me dejo llevar por las primeras impresiones, quiero conversar con los compañeros expertos en el tema", cerró.

El hecho en cuestión ocurrió sobre las 17:30 horas del viernes, cuando la Policía desplegaba un operativo de patrullaje en el centro de Maldonado.

“La Policía procedió a identificar, en calle 25 de Mayo entre 18 de Julio y Sarandí, al chofer de un vehículo que circulaba realizando maniobras peligrosas”, indica el comunicado del ministerio, y agrega: “Mientras se desarrollaba el procedimiento policial, se aproximó otro hombre, de 22 años, quien comenzó a filmar el procedimiento agraviando a los policías actuantes y entorpeciendo el procedimiento, negándose a identificar, por lo que es detenido e ingresado a Seccional Primera”.

En tanto, la Policía indica que “el chofer del auto, un hombre de 20 años, continúa dificultando el procedimiento y agraviando a los actuantes, por lo que es detenido y derivado a Seccional Primera”.

El caso está en manos de Fiscalía y el director de la Policía Nacional “respaldó el accionar policial y al Jefe de Policía de Maldonado”, agregaron desde la cartera.