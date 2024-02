Pereira dijo que el FA no firmará nota de Delgado por Venezuela y habló de la inhabilitación de Machado: "Hay acusaciones duras" en su contra

"Fue un agravio innecesario, como ya se había hecho sobre el canciller Nin Novoa y Tabaré Vázquez, y no nos hicimos los ofendidos", planteó sobre los dichos de la vice venezolana contra Lacalle.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este miércoles que los precandidatos del partido no firmarán la nota que propuso el nacionalista Álvaro Delgado para reclamar la habilitación de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Semanas atrás la Justicia de ese país comunicó que Machado estaba inhabilitada de participar de las elecciones nacionales que se realizarán en una fecha aún no fijada de este año.

"¿Se va a resolver el problema de Venezuela con la recolección de firmas de Delgado? ¿Con el plebiscito de Delgado de los candidatos? No. Son picardías de campaña. Hay que asumirlas como tal, no hay que ofenderse, pero no hay que tratar los temas estos con tan poca seriedad. (...) No lo vamos a hacer porque es una picardía, si quieren tener una discusión seria, nos hubieran convocado al Parlamento a discutirlo", dijo a Telemundo el presidente del Frente Amplio.

Consultado una vez más acerca de si consideraba que en Venezuela hay una dictadura, Pereira respondió: "Para hablar de dictadura habría que analizar muchos más elementos. Claramente es un país que tiene graves problemas democráticos, igual que los tuvo Guatemala, Brasil con la proscripción de Lula, Colombia. Prácticamente en toda América Latina no hay democracia plena, sólo a Costa Rica y Uruguay, y cerca, Argentina. Hay problemas democráticos en América ¿por qué se concentra en Venezuela? Porque hay un discurso político que le conviene a su campaña electoral. Es jugar con dolores ajenos de venezolanos que sufren. Si se quiere contribuir a la salida, lo mejor es contribuir al diálogo entre las partes".

Pereira dijo que "no gusta para nada lo que pasa en Venezuela", pero se excusó de "definir con frases únicas, rimbombantes, para quedar bien con una parte de la población", en relación al término "dictadura".

"No es la política internacional que hace el Frente Amplio. El Partido Nacional le mandó al Partido Comunista chino felicitaciones por su aniversario. ¿Cuándo son las elecciones en China? ¿Cómo las haces? ¿Cómo se construyen? No opino bruscamente de ninguna, China tiene su modelo, Venezuela su modelo", dijo.

El dirigente frenteamplista también se refirió al tema de fondo -la inhabilitación de Machado- y se preguntó si era realmente condenable la decisión de la Justicia: "¿Usted leyó el fallo? Hay acusaciones duras sobre María Corina Machado. ¿Quién de nosotros puede decir si el fallo está bien o mal sin leer el fallo en profundidad, sin vivir esa realidad? Puede haber tantas opiniones, pero es la justicia venezolana. Cuando lauda la justicia uruguaya, lauda".

La sentencia en el caso de Machado detalla que está inhabilitada por haber "sido partícipe de la trama de corrupción orquestada" por el exjefe del Parlamento Juan Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas, al aceptar "la acreditación como representante alterna" de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un debate celebrado en 2014.

Consultado sobre el costo político que podría tener sobre el Frente Amplio que sus principales dirigentes no expresaran que el país caribeño es una dictadura, Pereira dijo que no van "a seguir ese juego" y que "no será el tema de campaña los problemas de Venezuela", sino los de los uruguayos.

Finalmente, sobre el mensaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez contra el presidente Luis Lacalle Pou días atrás, la cuestionó: "Un desastre lo que hizo. Fue un agravio innecesario, como ya se había hecho sobre el canciller Nin Novoa y Tabaré Vázquez, y no nos hicimos los ofendidos".