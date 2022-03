Pereira dijo que la campaña del "Sí" costó unos US$ 600.000 y contó cómo se financió

Además, reconoció que el Frente Amplio está "sin dinero suficiente" como para hacer una campaña acorde con la del NO.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo en el programa Doble Click de radio Del Sol FM que la campaña del "Sí" costó "alrededor" de US$ 600.000.

Pereira explicó que por el FA se financió con bonos que compraron los sectores con un aporte adicional de US$ 0,70 por cada votante en la elección interna. "Hubo un aporte adicional en el espectáculo del Velódromo que dejó US$ 60.000", agregó.

El cierre de campaña de la comisión por el "Sí" se realizó el sábado 19 de marzo en el Velódromo Municipal con la participación de integrantes de la comisión, dirigentes políticos del Frente Amplio y distintos artistas.

En ese sentido, el presidente del FA afirmó que el Velódromo fue "una fuente de recaudación" y en ese sentido el movimiento sindical adoptó la decisión de "un dólar por afiliado" lo que permitió cubrir los fondos. "Eso fue toda la campaña", remarcó.

Consultado por los recursos económicos del FA, dijo que se destinaron a la campaña del 2019 y al balotaje. Pereira reconoció que el FA está "sin dinero suficiente como para hacer una campaña acorde con la del 'No'".

Respecto a los minutos de publicidad, indicó que la campaña del "Sí" tuvo un costo "cuatro o cinco veces menos" que la del "No" y eso es "una desventaja", aseguró, y señaló que todavía no escuchó "cuánto gastó la campaña del 'No'".

El expresidente del Pit-Cnt sostuvo que cada uno puede discutir después si la campaña del "No" fue "abusiva" en términos de utilización de minutos.