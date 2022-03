Pereira dijo que la LUC "ya no tendrá apoyo popular" después del referéndum, más allá del resultado

"El gobierno debería pensar qué pasa que una enorme parte de la sociedad no suscribe lo que dice en el segundo año de su gobierno", comentó el presidente frenteamplista.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, participó este miércoles del cierre de campaña en Paysandú a favor del "Sí" a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Allí dio un discurso en el que reconoció el trabajo de los militantes y planteó que el Poder Ejecutivo debería tener en cuenta los resultados.

"Esa ley ya no tendrá apoyo popular. No importa lo que pase el domingo, aunque es muy valioso", afirmó el expresidente del Pit-Cnt en el estrado, donde agregó: "El gobierno debería pensar qué pasa que una enorme parte de la sociedad no suscribe lo que dice en el segundo año de su gobierno".

Luego, Pereira planteó algunas razones para la supuesta falta de credibilidad del gobierno. "¿Cómo va a suscribir, si le prometieron a la gente –a los uruguayos y a las uruguayas– que no iban a bajar los salarios y se los bajaron dos años consecutivos? Prometieron que no iban a bajar las jubilaciones y bajaron todas, incluyendo las mínimas", dijo.

"Prometieron que no iban a subir los combustibles y subieron por encima del 30%, por arriba de la inflación y de los salarios. Prometieron que no iba a haber transferencias de las empresas públicas al gobierno central (...) y solo UTE colocó US$ 116 millones adicionales. Prometieron que no iban a tener que apretarse el cinturón... no sé cuántos agujeros más llevarán, pero todos los precios han aumentado", añadió.

A su vez, el líder opositor animó a los militantes a hacer un "esfuerzo adicional" y no dejar de promover la papeleta rosada en los días que restan de campaña. "No dejen de pelear hasta el domingo a las 20 horas el último voto, el último nombre en la agenda del que tenga dudas. No dejen de soñar con conquistar un voto que parece imposible, pero es imposible si no hacemos todo lo que tenemos que hacer", afirmó.

Pereira dijo que en estos meses han visto cómo las encuestas cambian y como el "Sí" se acerca a la meta del 50% más uno de los votos.

Asimismo, elogió la cadena nacional que se emitió el martes, con el actor César Troncoso como principal orador. Dijo: "Qué notable Troncoso ayer, hablando desde la sensibilidad, desde el amor por el otro, desde estar juntos, desde vernos como hermanos, desde no ver divisiones donde no las hay, pero al mismo tiempo, defender con amor nuestros derechos, lo que los uruguayos han conquistado en décadas de luchas y esperanzas compartidas".

"Qué lindo verlos en las plazas, en los parques. Qué lindo haber dependido de ustedes para quitar la falta de credibilidad que había sobre si llegábamos a las firmas. (...) Nuestro pueblo, uno por uno, golpeando las puertas, yendo a las plazas y a los parques, poniendo mesas, yendo de menos a más, entregamos 800.000 firmas aquel día precioso, el 8 de julio, y desbordaron la calle de todo el país de alegría, de felicidad, de esperanza", narró.