Pereira dijo que situación en Salto Grande es una "vergüenza nacional" y preguntó dónde estaba el MEF cuando ocurrieron "barbaridades"

"Ojalá el sistema político en esta interpelación dé las garantías para que estas cosas no sucedan más", dijo el presidente del FA.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, volvió a cuestionar duramente al gobierno por la situación en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y aseguró que no es suficiente con la renuncia del blanco Carlos Albisu. "Es muy claro que lo que pasó en Salto Grande y lo que sigue pasando es de una gravedad muy importante", expresó.

Pereira subrayó que "los gobiernos del Frente Amplio habían institucionalizado el ingreso por concurso, por idoneidad técnica, por aspiraciones internas dentro de los trabajadores de Salto Grande". En contraposición, aseguró que "este gobierno lo que hizo fue tomar las listas en las que había participado él (en referencia a Albisu) y las listas de Germán Coutinho para entrar a dedo trabajadores y gastar de los $ 200.000.000 adicionales del Ministerio de Economía".

"Esto es una vergüenza nacional. O sea se le dice que no al Hospital de Clínicas y se financian campañas electorales encubiertas por el gobierno central sin control de la ministra de Economía (Azucena Arbeleche)", apuntó. "¿Dónde estuvo el Ministerio de Economía cuando se estaban haciendo estas barbaridades? Porque Papá Noel no surge solo porque alguien piensa que es Papá Noel, es porque todo el mundo en Salto sabe que Albisu estaba haciendo un gobierno paralelo que anunciaba obras, inversiones y que naturalmente ese no es el trabajo de alguien que administra una Comisión Técnica Mixta", manifestó.

"¿Quiénes estaban con él en el directorio cuál fue la posición que tuvieron? ¿Los trabajadores que entraron por este mecanismo tienen que continuar? Esto es lo que tiene que responder este gobierno", aseveró.

Para Pereira, Albisu no era el único Papá Noel, sino que "había más Papá Noel". Y, además, recordó que se "dejó un grupo de trabajadores con un cambio en el estatuto de Comisión Técnica que le da inamovilidad".

Teniendo en cuenta todo esto, dijo que la renuncia del presidente de la delegación uruguaya "es la cáscara" del problema. "Yo lo vería muy bien para los trabajadores que entraron por el mecanismo del concurso, del sorteo, pero no para aquellos que entran por el amiguismo más básico", opinó.

"Entonces, tiene que haber una condena del sistema político en general a las políticas clientelares de este tipo. Como lo hubo en el Ministerio de Vivienda y como debería haberlo ahora en Salto Grande por todos los partidos políticos, hay que darle señales a la sociedad uruguaya que la política no es esta forma de actuar", agregó.

El presidente del FA se preguntó: "¿Está terminado el tema de Salto Grande? No", respondió. "Tiene que haber respuestas claras y en la medida que no haya volvemos a fortalecer la idea que este es un gobierno que tiene más cosas para explicar que logros para mostrar", añadió.

Asimismo, Pereira rememoró que el gobierno no quería que hubiera representación de la oposición en el Instituto de Colonización, tampoco en Antel ni en Salto Grande. "Que no haya contralor en un lugar como este ya vemos se prestan para estas semejantes barbaridades", afirmó.

Consultado sobre por qué sucedió esto, contestó: "Porque nos ganaron el gobierno. Lamentablemente nos ganaron el gobierno, mucho más lamentablemente para la sociedad uruguaya que para nosotros".

"Es lógico que la gente pueda entender que haya otros partidos políticos u otras asociaciones que puedan ser superiores al Frente Amplio pero ya vemos el precio que está pagando la sociedad uruguaya por estas malas gestiones. Porque no es un solo hecho, cuando uno les repite en serie...", expresó.

Pereira aseguró que en la Comisión de Salto Grande se construyó "un gobierno paralelo". "Para eso no está el administrador", recalcó. "¿Cuál es la principal tarea de Salto Grande? Es la generación de energía, de energía no habla Albisu. Albisu habla del departamento de Salto", criticó.

"Esto no lo puede dejar pasar la política uruguaya, no solo el Frente Amplio. La política uruguaya tiene que condenar", pidió Pereira. "Ojalá el sistema político en esta interpelación dé las garantías para que estas cosas no sucedan más", auguró.

El Frente Amplio decidió interpelar a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al canciller Francisco Bustillo, por la situación en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Sobre esta instancia, Pereira adelantó: "Nuestro objetivo político es que no haya clientelismo, que todos los hechos que fueron mal efectuados por Albisu se corrijan y que el resto del directorio haga lo mismo que hizo Albisu, pedir la renuncia. Salvo que alguno no lo haya votado, pero si lo votaron los tres, los tres hicieron el mismo acto".