Pereira: "El referéndum es por la LUC, pero también es porque hay que gobernar de determinada manera el Uruguay"

El presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, participó este domingo por la mañana de la “Movida por el Sí” en la feria del Parque Rodó, una actividad impulsada por los colectivos que buscan derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

En diálogo con Telemundo, Pereira mencionó varios motivos por los que considera se debería votar por el “Sí” en el referéndum del 27 de marzo y apuntó contra la forma de gobernar de la administración de Luis Lacalle Pou.

"Todo el mundo sabe que es nocivo que desaparezca el Consejo de Educación inicial y primaria y con ello la representación de las maestras. Que el nuevo régimen de alquileres perjudica al propietario y a los inquilinos, porque el propietario debería tener garantía estatal y el iniquilino no se puede quedar sin hogar en pocos días. Cuando nos dicen que se puede cobrar con tarjeta (o con efectivo) negociando con el empleador: ¿cuándo se va a poder negociar la forma en que se paga", enumeró Pereira.

Consultado sobre el argumento de Lacalle y el oficialismo de que la LUC ya está en vigencia y no ha generado perjuicios a la población, Pereira respondió: "Si no quisieron debatir en un año, entre que se aprobó y la validaron las firmas, es porque tantas convicciones no tenían. Si cada elemento la población lo conoció por nosotros, es porque no estuvieron dispuestos a dar la información".

"El pueblo uruguayo va a optar con libertad, no va a optar por su partido, va a optar por las razones", consideró Pereira.

Pereira aseguró que llegar a las firmas para habilitar el referéndum "paralizó" la reforma de la seguridad social y el aumento de los combustibles. "Claro que el referéndum es por la LUC, pero también es porque hay que gobernar de determinada manera el Uruguay", dijo. pic.twitter.com/irQZxN6vKF — Telemundo (@TelemundoUY) January 30, 2022

Por último, el expresidente del Pit-Cnt aseguró que el llegar a las firmas necesarias para habilitar el referéndum "paralizó" políticas "retardatarias" del gobierno, como la reforma de la seguridad social y el variar el precio de los combustibles cada mes con base en la recomendación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea).

"Claro que el referéndum es por la LUC, pero también es porque hay que gobernar de determinada manera el Uruguay. ¿Cuál sería la ley admisible? ¿una de 3.000 artículos? ahora optamos por derogar los peores 135 artículos, pero hay una pregunta que va más allá: ¿cuál es el límite democrático? ¿todos los proyectos que haya pensado un partido con gobierno y mayória parlamentaria, esta es la mayoría admisible? yo pienso que no", argumentó.