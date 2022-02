Pereira: "La pantera fue utilizada en el referéndum de Ancap y la compañía no se preocupó; calculo que ahora hubo presiones externas"

El presidente del FA hizo referencia al pedido de la compañía Metro Goldwyn Mater de no usar la imagen de la pantera rosa en la campaña a favor del SI

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hizo referencia al pedido de la compañía Metro Goldwyn Mater de no usar la imagen de la pantera rosa en la campaña a favor del SI. En ese sentido dijo que la comisión por el SI “no la está utilizando” y los afiches del SI “no la tienen”.

“Esa pantera fue utilizada en 2003 en el referéndum de Ancap, y mucho no se preocupó la compañía. Calculo que hubo presiones externas, no me imagino que la Metro este tan preocupada porque en algunos muros de la ciudad este la pantera rosa”, manifestó Pereira.

La compañía cinematográfica Metro Goldwyn Mayer intimó a la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) para que cese de usar la imagen y la música de la Pantera Rosa en la campaña a favor de la derogación de los 135 artículos de la ley de urgencia (LUC).