Pereira respondió a la crítica de García por sus dichos sobre Lacalle y la "casta": "Me parece que no entiende mucho de categorías"

El enfrentamiento político entre el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, tuvo su tercer round en la noche del viernes, cuando el dirigente del FA consideró que el ministro no lo respeta y que dio muestras del “infantilismo de la derecha”.

Todo comenzó cuando Pereira criticó al candidato a la Presidencia argentino Javier Milei -a quién definió como "no democrático"- y consideró "incomprensible" que milite contra "la casta política" cuando "sus dos referentes vienen de la casta política argentina y uruguaya". "Si hay alguien que viene de casta política es Luis Lacalle Pou. Su bisabuelo fue presidente (Luis Alberto de Herrera no fue presidente, aunque sí principal dirigente blanco durante décadas), su padre fue presidente. En la fundación de la República había ‘Herreras’. Eso es casta política pura. Y los Macris (referencia al expresidente Mauricio Macri) no le voy a explicar lo que es el poder en Argentina. Cuando Milei mira a Argentina mira a uno de los principales hombres de la casta política argentina y cuando mira a Uruguay mira al principal representante de la casta uruguaya", dijo.

En respuesta a ello, García dijo el viernes al mediodía a Telemundo: "60 años defendiendo la dictadura de Cuba, la casta de los Castro, 25 años defendiendo la dictadura de (Hugo) Chávez, (Nicolás) Maduro, 30 años como dirigente gremial rentado, presidente del Pit y del Frente Amplio, del FA- Pit y habla de casta. La Noche de la Nostalgia le cayó pesada me parece".

Finalmente, en la noche del viernes, Pereira fue consultado por esa respuesta y también por sus dichos originales.

“Yo cuando tengo un problema con Lacalle lo arreglo con Lacalle, no pienso que Lacalle precise escuderos. Yo no quise ofender a Lacalle hablando de casta, quise decir lo que era Milei y lo que opinaba Milei de la casta. Pero en verdad lo que pienso de Lacalle es que es una persona de linaje, que viene de una familia de políticos. Y no quiso eso ofender al presidente Lacalle”, afirmó Pereira, y en alusión a García agregó: “Si quienes se tienen que dedicar a conducir ministerios, se dedican a discutir con presidentes de los partidos políticos… la gente les va a creer cada vez menos, la confianza la van a perder día a día”.

“Yo una agresión de (Javier) García, de (Graciela) Bianchi, de (Jorge) Gandini o de (Sebastián) Da Silva es una más, voy y hago una rayita en el pizarrón para ver cuántos cientos van. Si Lacalle, que se pudo haber sentido ofendido con razón de este tema, le escribo, porque lo respeto y me ha tratado con respeto; con diferencias, pero con respeto. Pero estas personas no me respetan. Me da lo mismo lo que digan, porque no los eligió nadie para ser ministros, salvo Lacalle”, afirmó Pereira.

En tanto, sobre sus declaraciones originales, Pereira aclaró: “Creo que fue una frase no desacertada, sino que no quiso plantear una ofensa al presidente. Tener linaje no es malo. Pero yo no lo tengo. No sé de dónde saca García que haber sido presidente del Pit-Cnt y luego del Frente Amplio es tener linaje, me parece que no entiende mucho de categorías. A veces el infantilismo de derecha es complejo”.