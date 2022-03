Pereira señaló que "el presidente de SCJ seguramente no leyó la nota", luego de que considerara "agraviantes" sus expresiones

"Mi problema es con el acceso a la justicia", subrayó el expresidente del Pit-Cnt.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió y profundizó su afirmación de que algunas denuncias de abuso policial no se investigan porque son realizadas por "hijos de pobres". Este viernes, consultado en rueda de prensa, le respondió al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, quien consideró que sus expresiones habían sido "agraviantes".

"Seguramente el presidente de la SCJ no leyó la nota, se la comentaron. Por eso yo digo no funcionar a la velocidad de Twitter. No conviene leer un tuit y comentar, conviene leer la nota", dijo ante los periodistas que le consultaron en la Huella de Seregni.

"Hay que construir las condiciones para construir una justicia igualitaria. ¿Mi problema es con los jueces, con creer que miran si son pobres o son ricos para laudar? No, mi problema es con el acceso a la Justicia", agregó.

Pereira señaló las diferencias que hay entre los imputados por Operación Océano, la megacausa sobre explotación sexual de menores, y "el pibe que no tiene abogado y que tiene que ver cuál es el abogado de oficio", que además tiene "decenas de miles de casos" en carpeta.

"No me lo tienen que creer a mí. Los jueces lo saben, los fiscales lo saben", apuntó Pereira, y recordó expresiones de la Asociación de Defensores de Oficio y del exfiscal de Corte Jorge Díaz, ambas alineadas con su planteo.

A su vez, el presidente del Frente Amplio discrepó con Pérez respecto a la presencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la primera audiencia del juicio oral a dos policías que podrían ser condenados por el homicidio de Santiago Cor. Este joven de 20 años falleció estrellado contra un árbol mientras los oficiales lo perseguían, luego de que eludiera un control.

"La opinión de los jueces es que fue a presionar y que no es lógico que un ministro presione", afirmó Pereira, refiriéndose a un comunicado de la Asociación de Magistrados del Uruguay.

"Desde mi punto de vista (los jueces) no son presionables. Pero que no sean presionables en ningún caso significa que valga presionar",