Pereira sobre consenso en torno a su candidatura para el FA: “No hay que ir más rápido que la música. ‘Parece que’ no es igual a ‘que’"

“No sé si será hoy, pero tengo claro que mi ciclo como dirigente sindical está terminando", dijo el presidente del Pit-Cnt, cuyo nombre suena con fuerza para las elecciones internas de la coalición de izquierda.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, planteó que hasta que los sectores del Frente Amplio no resuelvan formalmente si apoyan o no su eventual candidatura a la presidencia de la coalición de izquierda, no se puede hablar de consenso.

“No hay que ir más rápido que la música. ‘Parece que’ no es igual a ‘que’. Cuando todo esto suceda y en vez de parecer, sea, ahí lo voy a analizar. Por titulares de diario no”, dijo Pereira este miércoles en Desayunos informales, el programa de Teledoce, y agregó: “Si bailás más rápido que la música te caés”.

El dirigente había sido consultado acerca del respaldo formal del Movimiento de Participación Popular (MPP), la Vertiente Artiguista y Fuerza Renovadora a su nombre. A eso se suma el posible apoyo de otros sectores como el Partido Comunista, que este domingo tomará una postura de cara a las elecciones internas del Frente Amplio, que se realizarán el 5 de diciembre.

El presidente del Pit-Cnt dijo que no resolvió qué hará y aseguró que para que se postule, “hay un conjunto de condiciones que hay que ver si el Frente Amplio está dispuesto a aceptar o no”. Entre ellas está un amplio respaldo a su nombre y la paridad de género en los puestos de decisión.

El nombre de Fernando Pereira fue propuesto como candidato para presidente del FA. Si bien cuenta con el apoyo de sectores, aún no se pronunció y sostiene que no recibió una proposición oficial. "No era mi objetivo, pero hay una posibilidad de hacerlo", expresó Pereira. pic.twitter.com/5QwIzKb90Z — Desayunos informales (@desayunos12) September 1, 2021

Si se postula, renunciará al cargo sindical o pedirá licencia. “Si hay una postulación concreta de un candidato, ahí tendría que pedir una licencia o renunciar al cargo. Hoy no es el momento”, aseguró.

Planteó que mientras tanto, cuando su nombre es el que suena con más fuerza, no tiene por qué renunciar al Pit-Cnt. “No puede ser que yo renuncie porque alguien me proponga como candidato, porque ya tendría que haber renunciado en estos 15 años 10 veces, y no lo hice. Algunas fueron más públicas y otras menos, pero los ofrecimientos existieron”, dijo.

“No me voy a perder del eje. Mi tiempo ahora es la pelea contra la LUC (Ley de Urgente Consideración) y conseguir una nueva mayoría para derogarla, un gran paro general el 15 de setiembre y luego, si esta propuesta surge como un consenso muy amplio, la analizaré y daré una respuesta concreta”, afirmó.

El eventual candidato aseguró a Desayunos informales que el estatuto del Pit-Cnt “es claro” en cuanto a que los dirigentes pueden hacer política, pero no pueden valerse de su posición para hacerlo. “Hay propuestas, contesté a las preguntas y eso no puede ser lo que me saque de la lucha por presupuesto, de la lucha por salarios, de un gran paro general del 15, de la lucha por derogar la LUC”, reiteró.

Pereira recordó el caso del histórico dirigente sindical José D’Elía, que fue candidato a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio y volvió a la actividad del Pit-Cnt . “Las confusiones las generan los medios, las noticias. ¿Quién soy yo hoy? El presidente del Pit-Cnt. Y no me distraigo ni un minuto”, indicó.

En este sentido dijo: “Conoceréis al árbol por su fruto. Si vas a la sede del Pit-Cnt y yo me quedo acá, preguntá cuántas horas le dedico al Pit-Cnt en medio de este barullo. Todas las del día, todas. Y algunas de la noche”.

A su vez, el presidente del Pit-Cnt reconoció que, más allá de lo que resuelva sobre las elecciones internas, no piensa dedicarse a la actividad sindical por mucho más tiempo. “No sé si será hoy, pero tengo claro que mi ciclo como dirigente sindical está terminando", dijo, y recordó que desde hace 25 años integra el Secretariado Ejecutivo de la central obrera.

Además, planteó que él no está inhibido ni por la ley ni por el estatuto del Pit-Cnt, en referencia a las críticas que recibe mayoritariamente desde otras filas partidarias. “Me lo va a inhibir alguien que diga que hay connivencia? ¡No!, porque así sería muy fácil la política, para sacar al otro del ruedo…", dijo.

Por otra parte señaló que “nadie se preocupa” si un integrante del Poder Ejecutivo integró una gremial rural o una cámara empresarial, pero “si es dirigente sindical, se erizan todos”.