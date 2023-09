Pereira sobre críticas al FA por plebiscito: dijo que Delgado "está hipernervioso", apuntó a encuestas y afirmó que "en cierta medida" lo comprende

"Yo no voy a fijar mi posición personal porque soy el presidente de todos los frenteamplistas", aseguró.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió a las críticas que ha recibido el partido por no tomar una postura por sí o por no en el plebiscito que impulsa el Pit-Cnt y algunos sectores frenteamplistas sobre la seguridad social y, en concreto, apuntó contra el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. "Hay gente que habla de la libertad pero actúa con autoritarismo", dijo en conferencia de prensa en Rivera.

"Hay un secretario de la Presidencia que además es candidato a presidente que está hipernervioso y en cierta medida yo lo comprendo", sostuvo Pereira. "Si siete encuestas consecutivas le dan al Frente Amplio por encima del 42% y a toda la coalición sumada entre 36% y 37%, yo también estaría nervioso", agregó.

Además, el presidente del FA aseguró que Uruguay está "ante el peor gobierno de los últimos 20 años, con lo cual es muy difícil que repitan". Pero enfatizó que para que eso suceda tiene que haber una "alternativa".

"¿En qué estamos trabajando? En esa construcción", respondió. "En que la alternativa sea el Frente Amplio y que al mismo tiempo cuando llegue al gobierno esté en condiciones de dar respuestas rápidas y de mediano y de largo plazo", subrayó.

"En esa construcción estamos y esto lo tiene muy nervioso al secretario de la Presidencia, a algunos senadores que se desbocan, a diputados y directores. Yo no sé cuántas personas se dedican a insultarme por día", lamentó Pereira.

Sin embargo, dijo que "parecería que la gente no le hace mucho caso porque la mayor parte de los uruguayos están de acuerdo con que vuelva a haber un gobierno del Frente Amplio". En este sentido, añadió: "Nosotros vamos a trabajar con el optimismo que estas encuestas nos dan, pero simplemente optimismo, no con triunfalismo, para alcanzar esa mayoría parlamentaria en octubre".

Según Pereira, tienen "enormes posibilidades" de hacerlo. "Ahora lo que hay que hacer es que en vez de posibilidades haya hechos reales, que cuando llegue el último domingo de octubre el Frente Amplio sea la fuerza más votada", manifestó.

Consultado sobre su postura acerca del plebiscito, el expresidente del Pit-Cnt contestó: "Yo no voy a fijar mi posición personal porque soy el presidente de todos los frenteamplistas". Insistió: "Tengo mi opinión personal, pero el papel que elegí tener y para el que me eligieron los frenteamplista no es para que de mis posiciones personales sino para que conduzca a un partido que tiene más de un millón de personas".