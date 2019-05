Pereyra planteó que FA debe apuntar a ganar las elecciones con mayoría parlamentaria para no tener que “negociar a la baja”

El referente de la lista 5005 del Frente Amplio lo planteó en un encuentro con militantes de su sector político.

“Nosotros no queremos negociar ese programa y, seguramente, si no tenemos las mayorías parlamentarias, tengamos que negociar ese programa a la baja con sectores de otros partidos. No obtener las mayorías parlamentarias significa, ni más ni menos, que tener cuestionado la aplicación clara del programa de gobierno del Frente Amplio”, dijo Eduardo Pereyra en charla con Telemundo.

Pero también, Pereyra dijo que en el próximo periodo hay temas que requerirán de acuerdos políticos más amplios.“Tienen que estar arriba de la mesa los esfuerzos por parte del Frente Amplio –y consideramos que el compañero Martínez así lo ha expresado–, para construir políticas nacionales con amplio respaldo político y social. Hay algunos temas que se han mencionado, como la educación, que requieren un diálogo y un debate en clave de respaldo social”, expresó.

La lista 5005 es uno de los sectores que apoya la precandidatura de Daniel Martínez en la interna del Frente Amplio.