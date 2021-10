Pérez Banchero compareció ante investigadora de Turismo: contratación de publicidad en el ministerio tenía "serios vicios administrativos"

“Sanguinetti nos tenía que haber escuchado", lamentó el exdirector Nacional de Turismo.

El exdirector Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, compareció este lunes ante la comisión investigadora parlamentaria que analiza las últimas administraciones del Ministerio de Turismo.

A la salida de la sesión, Pérez Banchero ratificó en rueda de prensa sus acusaciones contra la forma de contratar publicidad del exministro Germán Cardoso, que comenzaron una escalada de denuncias que terminaron con la salida de Cardoso -ahora diputado- de la cartera.

“La regla es la licitación. La compra directa por excepción es, como dice su nombre, una excepción. Pero también tiene un procedimiento, que requiere una certificación del Ministerio de Economía que tampoco se cumplía. Y lo más importante es la falta de informe que es el fundamento del porqué de la compra para no caer en arbitrariedades”, indicó y reiteró que el mecanismo de contratación directa por excepción no debería pasar a ser “la regla”.

Pérez Banchero aseguró que hubo “serios vicios administrativos” y “no hubo apega a la normativa” en la contratación de publicidad bajo la gestión de Cardoso.

“Nuestro cese no fue por 122 expedientes sin firmar. Firmamos todos los expedientes. Sí fue por negarse a firmar expedientes con los que no estábamos de acuerdo por fondo y forma: por la contratación directa y por la falta de informes”, declaró.

Pérez Banchero, que al igual que Cardoso pertenece al Partido Colorado, aseguró que no se trató de una cuestión personal, y que hubiera actuado de igual forma “con cualquier jerarca que le pidiera una cuestión que no corresponde y violenta la vía administrativa”.

Cardoso, que es denunciado y denunciante de la investigadora, no intervino en la sesión, aseguró Pérez Banchero. “No hubo intercambio de palabras con él”, añadió el exdirector.

Consultado sobre la actuación del secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, Pérez Banchero lamentó que este no lo invitó a reunirse para conocer su posición.

"Sanguinetti nos tenía que haber escuchado. No lo hizo. Quiero dar luz al respecto, pero no quiero dañar al partido. Hemos dado vuelta la página, esto no ha beneficiado al partido", dijo.

"Falsedades" sobre su destitución

El exministro ha asegurado que el cese de Pérez Banchero se debió a que tenía 122 expedientes sin firmar y que había incumplido con otras tareas. Por ejemplo, según Cardoso el Ministerio de Turismo casi se queda sin un stand en la última Expo Prado por negligencia de Pérez Banchero, que el propio ministro presuntamente debió solucionar.

“Son notorias falsedades y argumentos para explicar algo que no fue así. Como testigo (de la investigadora) no puedo pedir pruebas, pero sugerí a la comisión que pidiera al Ministerio de Turismo cuántos expedientes había en la bandeja de entrada al cese del director nacional. No había ninguno, firmamos todos los expedientes”, aseguró.

Más adelante aseguró que “lo del Prado tampoco fue así”. “A la postre está que por primera vez sacamos un premio en la Expo”, se limitó a declarar sobre ese punto.