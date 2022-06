Pérez Banchero declaró en Fiscalía por presuntas irregularidades en Turismo durante la gestión de Germán Cardoso

El exdirector del Ministerio remarcó que fue a la audiencia como testigo y no como denunciante.

La Fiscalía comenzó este martes con las citaciones por las presuntas compras irregulares en el Ministerio de Turismo durante la gestión al frente de la cartera del colorado de Germán Cardoso, actual diputado.

El primer convocado fue Martín Pérez Banchero, exdirector del ministerio, quien realizó las denuncias contra Cardoso luego de renunciar a su cargo y declarar ante la investigadora parlamentaria. A la salida de Fiscalía, Pérez Banchero dijo este martes que fue en calidad de testigo. "No soy denunciante", afirmó.

"Se está iniciando una investigación, entiendo que no corresponde entrar en detalle", señaló.

Además, sostuvo que cuando se fue de Turismo lo hizo "con el conocimiento de algunos hechos". "Sobre todo con el tema de la empresa Kirma, hubo un trabajo muy importante de la prensa", manifestó. En ese sentido reconoció que la prensa "encontró mucha cosa".

"Yo no fui denunciante, no era mi espíritu ni ánimo", remarcó Pérez Banchero. Sobre las preguntas que se le realizaron esta jornada, dijo que estaban relacionadas "en temas que prefiero no ahondar por respeto a la labor de Fiscalía".

Por otra parte, Jorge Barrera, abogado de Cardoso, dijo también en rueda de prensa este martes que Pérez Banchero declaró y manifestó sus discrepancias desde el punto de vista administrativo y de gestión en cuanto a algunas actuaciones llevadas adelante por el exministro.

"Lo más importante fue cuando le preguntamos si efectivamente a él le constaba que durante el tiempo que estuvo en el ministerio existían delitos y de ser así por qué no los denunció. Manifestó que no tenía elementos como para determinar que existían delitos, por lo tanto las desavenencias fueron por cuestiones administrativas, todas ellas discutibles pero ajenas al derecho penal", expresó el abogado.

"La denuncia la hizo el Frente Amplio", indicó Barrera y agregó que Pérez Banchero ofició como testigo. "Interrogado si existían elementos de delito contestó que no, es un poco la ratificación del camino que nosotros entendemos que va a llevar esta investigación", sentenció.