Periodista declaró por filtración y no divulgó su fuente: "El documento no revela ningún secreto de Estado", dijo Jorge Díaz, su abogado

El director del noticiero de TV Ciudad "se amparó en la reserva y secreto de su fuente", declaró el exfiscal de corte.

El director del noticiero de TV Ciudad, Eduardo Preve, declaró este martes ante el fiscal Gilberto Rodríguez como testigo en la causa judicial que investiga la filtración del Plan Nacional de Inteligencia que el director de Inteligencia, Álvaro Garcé, presentó semanas atrás al Parlamento.

El abogado de Preve, el exfiscal de Corte Jorge Díaz, habló con la prensa tras la audiencia y relató que se le consultó sobre el origen del documento al que accedió. "Se amparó en la reserva y secreto de su fuente. No dio información que permita identificar el origen de la misma", contó. Si devela su fuente, consideró Díaz, "firmaría su certificado de defunción como periodista y se vulneraría el derecho a la libertad de prensa".

Díaz aclaró que Preve no será imputado por este caso y que no se le solicitó que entregue su celular ni el documento al que accedió. Tampoco se programó una nueva declaración en Fiscalía.

"En nuestro entender el documento que se publica no revela ningún secreto de Estado ni significa un riesgo real o inminente para la seguridad nacional tal como exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su declaración sobre la libertad de expresión. Igual no es buena cosa que un periodista sea citado como testigo y se le pregunte sobre su fuente. No está bien, pero la fiscalía fue muy respetuosa", manifestó.

Este lunes declaró como denunciante Garcé y reiteró que la filtración únicamente puede haber salido del grupo de legisladores por los detalles del encuentro brindados en TV Ciudad.

El fiscal Rodríguez adelantó a Telemundo que tiene previsto citar a todos los legisladores que participaron de la comisión donde se produjo la filtración, aunque todavía no sabe en calidad de qué: si como testigos o como indagados.

Quienes participaron de esa sesión fueron: Raúl Lozano, Graciela Bianchi, Gustavo Penadés, Álvaro Viviano, Raúl Batlle, Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci, Diego Reyes y Luis Alberto Posse.