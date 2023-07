Perrone dijo que Cabildo no propone censura a Heber y respondió a Lacalle: "Reclamamos cumplir puntos del Compromiso por el País"

"Lo que pretendemos es modificar el rumbo de la seguridad pública y atender la situación de los homicidios. Cambiar el ministro no implicar mejorar la seguridad pública", dijo el diputado.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone adelantó -aunque sin expresarlo explícitamente- que Cabildo Abierto no respaldará el pedido de censura que propone el Frente Amplio al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de la interpelación de la semana pasada.

"Tenemos reunión de bancada hoy a las 17:00 y estará la decisión final. Queda claro que en la moción de Cabildo no está propuesta la censura. Lo que pretendemos es modificar el rumbo de la seguridad pública y atender la situación de los homicidios. Así lo hicimos saber en la interpelación. Cambiar el ministro no implicar mejorar la seguridad pública. La propuesta fue clara", dijo en rueda de prensa Perrone sobre la moción presentada por su partido que contenía críticas a la gestión del nacionalista. La moción de censura se analizará mañana en la Cámara Baja.

Perrone también fue consultado sobre las palabras del presidente Luis Lacalle Pou, que se negó a discutir sobre el tema para no "entrar en la chiquita" y dijo que separaba "las políticas de gobierno de los estados de ánimo".

"Habló ahí de los estados de ánimo. En nuestra moción no hay decisiones que tengan que ver con el estado de ánimo. Los temas de seguridad pública los planteó Cabildo hace bastante tiempo, primero a Jorge Larrañaga y después a Heber y a la mesa interpartidaria. Reclamamos mayor presencia policial y despliegue territorial y cumplir con puntos del Compromiso por el País que no se han llevado adelante, como la construcción de la cárcel de máxima seguridad y las cárceles pequeñas para la división por sectores de los distintos reclusos. En la interpelación no estuvo arriba de la mesa ningún estado de ánimo", respondió.

El diputado también cuestionó otro de los puntos que el gobierno valora de la gestión en seguridad: la reducción de las denuncias por hurtos y rapiñas.

"Los números así lo dicen. También ahí tenemos la situación de que hay gente que no denuncia que, al no estar la denuncia, el ministerio no tiene reforma de cuantificar. Todos conocemos a alguien que sufre hurto y no denuncia porque termina siendo una pérdida de tiempo", manifestó.