Personería jurídica de sindicatos es una responsabilidad que "permite tener más derechos", planteó Mieres

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, explicó los alcances del proyecto de ley del Poder Ejecutivo para que los sindicatos y las cámaras empresariales tengan personería jurídica. Dijo que aumenta la responsabilidad de estas organizaciones profesionales para alcanzar más derechos.

La propuesta del gobierno tomó como base tres proyectos de ley presentados por los diputados oficialistas Javier Radiccioni (Partido Nacional), Pablo Viana (PN) y Sebastián Cal (Cabildo Abierto), además de los comentarios de los sindicatos y de las cámaras empresariales.

“El acceso a la personería gremial sigue siendo voluntario, porque así lo establecen las normas de Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero el no tener personería gremial puede generar dificultades en lo que refiere al descuento de la cuota sindical, y con respecto a si mañana o pasado en una empresa el debate implica el conocimiento de información confidencial, no tener personería jurídica impediría a una organización poder acceder a información confidencial porque no están las garantías de la responsabilidad consiguiente”, indicó Mieres.

Según el secretario de Estado, al adquirir la personería jurídica "se asume una responsabilidad", pero esa responsabilidad "permite tener más derechos”.

Mieres comparecerá este miércoles ante la Comisión de Legislación y Trabajo de la Cámara de Representantes, donde se está tratando el proyecto de ley.