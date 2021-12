Pese a los decretos presentados en comisión, Cabildo Abierto espera aprobar el proyecto de ley forestal antes de fin de año

Este lunes se presentaron decretos para actualizar la legislación vigente, pero Domenech dijo que no lo ven "con buenos ojos" y esperan que el proyecto quede aprobado antes de fin de año, con el respaldo del Frente Amplio

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech explicó que, pese a los decretos presentados este lunes ante la Comisión de Ganadería, seguirán adelante con el proyecto de ley forestal. Desde su partido político, esperan votarlo junto a la bancada del Frente Amplio antes de que se termine el año.

"Si no lo hemos hecho hoy, es porque el Frente Amplio pidió para estudiar los decretos y seguramente mañana nos va a dar una respuesta definitiva", dijo el parlamentario.

Los ministros de Ambiente y de Ganadería, Adrián Peña y Fernando Mattos, presentaron este lunes ante la Comisión de Ganadería del Senado dos decretos firmados por el presidente Luis Lacalle Pou que actualizan el marco normativo para los proyectos forestales que se plantan en Uruguay, de acuerdo a la Ley Forestal de 1987.

De este modo, los jerarcas entienden que no será necesaria la aprobación del proyecto de ley prestado por Cabildo Abierto, que desde diciembre de 2020 cuenta con media sanción y desde entonces está siendo discutido en la cámara alta, sin el respaldo del Partido Nacional y el Partido Colorado.

Sobre los decretos, según explicó en rueda de prensa el cabildante, no se "contradicen" con el proyecto presentado. "Según los propios funcionarios que vinieron a comisión, facilita de alguna forma que hasta 200.000 hectáreas de donde está instalada la agricultura, ganadería y lechería sean forestadas. Lo que nosotros no miramos con buenos ojos", hizo hincapié Domenech.

También se refirió al hecho de que ni el Partido Nacional ni el Colarado acompañen con los votos a Cabildo Abierto. En esta línea, entiende que "no va a ser un fenómeno nuevo" porque el "Partido Nacional ha votado con el Frente amplio leyes que nosotros no acompañamos". Agregó que este tema no está dentro del Compromiso del País, el documento firmado por la coalición de gobierno.