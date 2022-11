"Pese a que algunas ollas no funcionaban, recibían insumos que se vendían, según testimonios": Mides remite investigación sobre Coordinadora a Fiscalía

El ministro Martín Lema aseguró que "se inflaron los números" por parte de la organización y que, al menos, 68 ollas no funcionaban.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció este miércoles una conferencia de prensa urgente para presentar los resultados de una investigación que realizó sobre la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) que arrojó irregularidades en la gestión de los servicios.

El ministro Martín Lema mantuvo en esta jornada una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que le comunicó los resultados de la indagatoria que se hizo sobre el funcionamiento de esta organización que se encargaba de la distribución de insumos a ollas populares que la integran.

Esta indagatoria se hizo sobre la base de los datos que la CPS presentó luego de varias instancias de ida y vuelta, y que terminó con que la cartera decidió no contar más con esta como intermediaria. "Se ha perdido la confianza", dijo, en ese entonces, el ministro.

Lema tildó a la CPS como "una organización con fines políticos" y criticó que "algunas ollas, asistidas por el Estado, funcionaban en comités de base". De hecho, dijo que lo que procuró hacer esta organización fue construir un relato del hambre en Uruguay que no era tal.

A su vez, subrayó que las maniobras que llevaba adelante "pudieron perjudicar a una cantidad de personas que necesitaban la llegada eficiente de los alimentos".

Recalcó que la investigación, que describió como "minuciosa y muy seria", implicó más de 200 visitas donde intervinieron desde oficinas territoriales, la dirección departamental, pero también una instructora que fue recabando testimonios, documentos y actas en donde se constituye la prueba".

En este sentido, aseguró que "se inflaron los números de las iniciativas por parte de la CPS, la cantidad de días de atención de cada olla y, por ende, la cantidad de porciones". Además, enfatizó que al menos 68 ollas no existían.

La distribución de alimentos por parte de la Coordinadora Popular y Solidaria no era transparente. No se mostraban los remitos con el detalle de los insumos y, en general, las ollas y/o merenderos coordinados por la red recibían menos insumos de los que tenían asignados", denunció. "Se retiraron alimentos en el centro de acopio de Uruguay Adelante que no fueron entregados a varias ollas y/o merenderos que declaraban", prosiguió.

"Pese a que no funcionaban algunas ollas, recibían insumos e incluso, según testimonios, dichos insumos se vendían", remarcó. "Según testimonios también, algunos referentes de las ollas debían asistir a los plenarios de la red bajo la presión que si no asistían se iban a retirar los alimentos proporcionados", añadió.

Tras difundir los resultados de la investigación, Lema informó que la cartera resolvió entregar toda esta documentación a la Fiscalía para que investigue. Según Lema, en el documento se encuentran algunos elementos que podrían indicar a personas en particular.