Petit aseguró que un interno murió por un disparo de un policía y no en un enfrentamiento entre internos, como establecía la información oficial

El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit compareció ante la comisión de seguimiento del sistema carcelario.

Petit presentó un informe sobre la investigación de la muerte de un recluso el 9 de octubre. El 9 de octubre sobre las 22:00 horas se generaron incidentes en el piso 3 del Penal de Libertad. La Policía contuvo la violencia pero el recluso Carlos Alberto Núñez Santos murió. La información preliminar indicó que recibió una puñalada con un arma blanca o corte carcelario. Pero el comisionado llegó a otras conclusiones.

“Luego de una serie de incidentes hubo un interno que falleció. Todo indica, de acuerdo a las investigaciones, que murió por un disparo de un arma con munición no letal. La atención inmediata que debió haber recibido no la tuvo. Luego una primera versión, que terminó siendo la versión oficial elaborada por algunos funcionarios del lugar, dice que fue una muerte producida por un arma blanca, un enfrentamiento entre internos. Pero no fue así. Todo indica que fue el disparo de algún funcionario. Nosotros no buscamos incriminar a nadie, esa es la tarea que le corresponde al fiscal”, expresó Petit.

“Hubo procedimientos mal hechos, mal hecho ese disparo, mal hecha la atención, mal hecha la investigación primaria y mal hecha la versión sobre lo que había pasado”, sentenció el comisionado para las cárceles.