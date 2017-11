Petit planteó ante el Parlamento la necesidad de un programa para enseñar a leer y escribir a la población carcelaria

Aseguró que el problema de presos analfabetos “es de gran magnitud” y que una solución favorecería el proceso de reinserción en la sociedad.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, dijo en el Parlamento que urge la necesidad de un programa para enseñar a leer y escribir a los reclusos, quienes lo demandan para mejorar luego su reinserción en la sociedad.

Si bien no está cuantificada la cantidad de personas presas que no saben leer ni escribir, el comisionado parlamentario para las cárceles reclama atención porque la cifra indica ser alta.



Petit asegura que la realidad de no saber leer o escribir o hacerlo con dificultad limita la capacidad de reinserción en la sociedad y genera condiciones de reincidencia.



Así, reclama que desde el Gobierno se establezca algún plan de alfabetización.



Petit contó que en entrevistas con los reclusos constata que muchos ni siquiera reconocen su situación y otros transmiten su angustia.