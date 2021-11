PI lanzó campaña por la LUC con el lema “No al trancazo”: “El FA tiene problemas de digestión” de la derrota electoral, dijo Mieres

"Permanentemente tiran una especie de caricatura de gobierno neoliberal, de derecha, que no es tal", dijo el ministro de Trabajo.

Con el lema “No al trancazo” el Partido Independiente lanzó este domingo su campaña para defender los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, indicó que la LUC es “la columna vertebral de los cambios” impulsados por la gente al elegir un cambio de gobierno y criticó el desempeño del Frente Amplio como oposición, asegurando que no ha podido procesar la derrota electoral en las elecciones nacionales de 2019.

“Quienes quieren enfrentar esto en el mero hecho de decir que el cuestionamiento es sobre 135 artículos sobre 8 o 9 temas están demostrando que lo quieren quieren es trancar al gobierno y por eso decimos: No al trancazo”, declaró el ministro a Telemundo.

El ministro advirtió que los detractores hacen campaña engañosa y pidió usar argumentos reales: “Se habla de privatización y no la hay; se habla de desalojo exprés, no hay; se habla de afectación del derecho de huelga, no hay. Permanentemente tiran una especie de caricatura de gobierno neoliberal, de derecha, que no es tal".

Por último, Mieres consideró que el Frente Amplio "ha tratado de usar todo" con fines políticos. "Tienen un problema de digestión. Una suerte de dificultad para aceptar que la ciudadanía votó un cambio y que está impulsando ese cambio. En su tiempo podremos evaluar al gobierno, pero van menos de dos años", sentenció.