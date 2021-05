Piden a Lacalle que reinstaure el Día de los Caídos en la Lucha por la Defensa de las Instituciones Democráticas

"Hoy el país y usted especialmente señor presidente atraviesa momentos difíciles, pero aquellos que entregaron lo más sagrado que tiene una persona merece el reintegro del homenaje público", indica la carta enviada al presidente.

La "Asociación Patriótica 14 de abril de 1972 de homenaje permanente a los caídos en defensa de las instituciones democráticas y de la libertad" envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que pidió que reinstaure el Día de los Caídos en la Lucha por la Defensa de las Instituciones Democráticas.

La misiva -fechada este 4 de mayo y firmado por el teniente general retirado Raúl Mermot y Daniel García Pintos- plantea que desde que el expresidente Tabaré Vázquez anuló un decreto del primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) la asociación que representan "levantó la bandera que el gobierno frentista abandonó".

El texto agrega que "esta tela sagrada que cubre el alma de aquellos compatriotas que ofrendaron su vida tendrá que ser defendida con el reconocimiento de carácter oficial que el Estado les debe".

El 14 de abril de 1972 el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros asesinó al exsubsecretario de Interior Armando Acosta y Lara, a un militar (Ernesto Motto) y dos policías (Oscar Delega y Carlos Leites). Ese mismo día, en respuesta, fueron asesinados ocho militantes tupamaros. En marzo de este año El Observador divulgó un audio inédito de ese día, en el que se escucha decir a un mando policial: "No, no, dejalos no. Dejalos, pero fritos. Heridos no. Heridos graves no”.

La carta enviada hoy a Lacalle Pou se refiere de esta manera a un decreto de 1985, que estableció la conmemoración del Día de los Caídos en la Lucha por la Defensa de las Instituciones Democráticas (hasta ese momento, y desde 1975, cuando Uruguay estaba en dictadura y todavía gobernaba Juan María Bordaberry se fijó el Día de los Caídos en la Lucha contra la Sedición). En 2006, durante su primer gobierno, Vázquez derogó este decreto. Argumentó que habilitaba la conmemoración de “sucesos acaecidos durante un capítulo especialmente aciago de la vida del país”.

"Hoy el país y usted especialmente señor presidente atraviesa momentos difíciles, pero aquellos que entregaron lo más sagrado que tiene una persona merece el reintegro del homenaje público", añade la carta.