"Pisotear la Constitución" y "libertad de expresión": el cruce entre Robert Silva y Sebastián Sabini en Twitter

El senador del Frente Amplio publicó en su cuenta de Twitter una foto de una pintada en un edificio de la educación, y el presidente del Codicen le contestó, dando apertura a un largo intercambio.

Este sábado el presidente del Codicen, Robert Silva, se cruzó a través de Twitter con el senador del Frente Amplio Sebastián Sabini. La discusión fue por una pintada en un edificio de la educación, la cual fue publicada por el legislador y agregó: "Hoy sábado, estudiantes de magisterio estaban realizando una pintada, les pidieron los datos y que tenían que ir a declarar bajo amenaza de desacato, fueron a jefatura y firmaron. El gobierno criminaliza la protesta social y recorta la libertad de expresión".

Silva le constestó que "no se trata de criminalizar la protesta". "Se trata de respetar los locales públicos educativos que con la plata del pueblo se están recuperando. Por favor, colaboren entendiendo que todas las opiniones son válidas, respetando el derecho de otros, básico para la convivencia social", sostiene el tuit.

Sabini volvió a responder y eso provocó que se diera un largo intercambio entre las figuras políticas "No comparto en nada, vivimos en una sociedad democrática con libertad de expresión, la persecución que han instalado en la educación no tiene precedentes cercanos, ejemplos tristes como éste sobran. Háganse cargo de sus acciones", consideró el senador.

El presidente del Codicen cargó contra Sabini al decir que estaba "muy equivocado". "Estás muy equivocado, persecución ninguna! La libertad de expresión NADA tiene que ver con enchastre a fachadas educativas. Además, y como docente lo sabes, hay estudiantes con diferentes posiciones y hay que respetarlos a todos. No vale la prepotencia y la imposición".

El senador no se movió de su postura y sostuvo: "Mandar a la policía detener estudiantes no se puede llamar de otra forma que persecución y es lo menos educativo que se me ocurre para abordar una situación en un centro educativo, es es elemental y respetar la posición de los otros estudiantes no significa callar la propia".

Silva le preguntó si tenía idea cuánto le "cuesta al pueblo recuperar las fachadas de los edificios educativos". Agregó que existen "muchas formas de expresarse", las cuales "en la educación respetamos". De igual forma, dijo que "no está bien hacer lo que hacen y todos debemos colaborar".

Sabini siguió manifestando su pensamiento y también cuestionó: "¿La mejor solución que se les ocurre es enviar a la policía y que se les tome declaración bajo amenaza de desacato?". El integrante del Codicen volvió a contestar que lo mejor es "trabajar juntos para que estas cosas que vos también sabes que están MAL y nada tienen que ver con la libertad de expresión, no sucedan".

El senador del MPP consideró que la "mejor solución es hacerse cargo de las cuestiones educativas y no encomendar a la Policía la solución de un conflicto que tienen que resolver las autoridades de la educación y que lejos de resolverlo, lo empeoran".

"Para decir públicamente lo que dices seguro tendrás evidencias ¿no? Reitero, y tú lo sabes, no está bien lo que hacen y juntos hay que trabajar para que no siga sucediendo", contestó Robert Silva. Tras más de 10 tuits de ida y vuelta, Sabini acusó a Silva de "pisotear la Constitución" y "atribuir intenciones".

"Atribuir intensiones es bastante bajo de tu parte. Además te reitero que estás pisoteando la constitución ya que no puedes hacer política de ningún tipo. Hasta aquí llega el intercambio", sentenció por su parte el senador.

Mientras que Silva respondió: "No se a que te refieres y cuando quieras lo hablamos ya que en lo que a la defensa de la educación pública se refiere no le cedo la derecha a nadie. Saludos".