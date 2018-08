PIT-CNT destaca “altísimo nivel de acatamiento” durante paro general: “No vamos a sentir vergüenza por pelear por un mundo mejor”

"No paramos por gimnasia. Las asignaciones presupuestarias son insuficientes y el estancamiento con las patronales son un problema para el pueblo", dijo el presidente de la central, Fernando Pereira.

En el marco del paro general nacional de este miércoles, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, destacó el nivel de acatamiento de los trabajadores y también señaló que parar las actividades “no es una medida mágica”.

“Percibimos una clara intención de vaciar los consejos de salarios por parte de la patronal”, apuntó Pereira en conferencia de prensa. “Tenemos la intención en las 220 mesas de ir por acuerdos, pero no perdiendo derechos. Las cámaras buscan retroceder en los logros laborales”, agregó. “La cámara de Industria y la de Comercio plantean claros retrocesos. No siquiera plantean retroactivos. Esto se puede entender en plena crisis pero no con los datos actuales”.

En este sentido, Pereira dijo que “al Gobierno le faltó audacia para tocar a los más poderosos”. “La educación no va a llegar al 6 % por falta de audacia del Gobierno”, agregó.

“Nunca vamos a sentir vergüenza por pelear por un mundo mejor”, dijo Pereira.

Sobre la plataforma reivindicativa, el dirigente sindical dijo que “contiene puntos relacionados al salario, las empresas públicas, la educación, la salud”: “Y no nos olvidamos de los derechos humanos. Como ayer, la responsabilidad hoy es también del Estado. Memoria, verdad y justicia”.