Pit-Cnt homenajeó a los exdirigentes sindicales Richard Read y Juan Pedro Ciganda a 40 años del histórico acto del 1º de mayo de 1983

Fue el 1º de mayo de 1983 que el entonces Plenario Intersindical de Trabajadores (Pit) convocó a un acto en los alrededores del Palacio Legislativo en reclamo de “libertad, trabajo, salarios y educación”. Al cumplirse cuarenta años de aquel evento, realizado sobre el final de la dictadura uruguaya, la central sindical decidió homenajear este lunes a dos exdirigentes sindicales que estuvieron en aquel entonces: Juan Pedro Ciganda y Richard Read.

En rueda de prensa, Read reflexionó sobre lo que significó para él aquel acto y el camino transcurrido desde entonce: “Estar después de 40 años en este lugar, donde marcó un antes y un después ese 1º de mayo, nuestro principal homenaje es a los militantes sindicales de hoy, que hacen posible que pasaron 40 años y sigue un estrado, las banderas en alto, la unidad del movimiento sindical. A los militantes de hoy, nuestro más ferviente y cariñoso abrazo”.

En esa línea, además, el exdirigente sindical planteó que “las reivindicaciones” siguen siendo “las históricas”. Pero que, a su juicio, hoy es necesario mirar hacia el “Uruguay del futuro”.

“Creo que el Uruguay debería barajar y dar de vuelta, y repensar la agenda a un Uruguay 2030-2040. El empleo cambió sustancialmente, con las plataformas y la inteligencia artificial, las nuevas formas del trabajo hacen que en el mundo se pierdan por miles. Hay que discutir qué tipo de empleo queremos, cómo acompaña el empleo a una reforma educativa de cara al siglo XXI”, dijo.

En ese sentido, consultado sobre la transformación educativa que impulsó el gobierno, señaló que cualquier reforma en esa área debería ser revisada “a los cuatro o cinco años”. “Hay un mundo cambiante. En los últimos años, pandemia mediante, los cambios han sido mucho más rápidos. Y el Uruguay es muchas veces el país de las siestas largas”, dijo.

En tanto, también fue consultado sobre la reforma de la seguridad social recientemente aprobada en el Parlamento. “De lo que había a lo que hay, es mejor lo que hay ahora que lo que había. Los cambios tendrían que haberse hecho hace mucho tiempo atrás. El problema de la seguridad social pedía a gritos una reestructura a fondo para lograr equidades. Esta reforma no es la que nos gusta, no es la ideal, pero es mejor que lo que se tenía. Hay que trabajar para mejorar esta reforma, y que no paguen siempre los trabajadores, que pague más el que tiene más”, valoró.