Pit-Cnt: "Profe" Piñeyrúa encabezará grupo que busca "transmitir a las nuevas generaciones cómo fue" la dictadura

El periodista deportivo Ricardo "Profe" Piñeyrúa será el encargado de liderar un equipo integrado por "la academia, los trabajadores y los estudiantes" con el fin de "transmitirle a las nuevas generaciones cómo fueron las cosas y qué fue lo que pasó" durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). Este lunes se cumplen 49 años del golpe de Estado y de la huelga general del movimiento sindical que inició a partir de ese momento y que duró 15 días.

"No pude decir que no a la propuesta porque yo lo viví. No me la contaron. Me parecía que tenía que asumir esa responsabilidad de armar el equipo de trabajo", introdujo Piñeyrúa durante la conferencia de prensa de este lunes en la sede del Pit-Cnt.

El trabajo se realizará durante un año y finalizará el 27 de junio de 2023, cuando se cumpla medio siglo del golpe de Estado. Contarán con diferentes "herramientas y formas de comunicación" con el fin de "acceder a aquellos que tienen una nueva forma de vincularse con los medios", indicó el periodista, aunque no adelantó en qué formatos se realizará.

"Vamos a recordar cosas que los jóvenes seguramente no tienen idea. Por ejemplo que no hubo procesados por violar la Constitución de la República. Quienes dieron el golpe nunca pagaron por ello", aseguró Piñayrúa.

El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, añadió que será un "gran homenaje a la huelga general" y destacó la importancia de "trasladar la experiencia histórica" a los jóvenes.

Consultado si consideraba que los jóvenes eran conscientes de lo ocurrido hace medio siglo en el país, el dirigente sindical respondió: "Obviamente al no vivirlo y con que ahora está la información del vértigo, lo que pasó hace dos semanas es viejo. Pero es un aspecto importante para la formación ciudadana de todo el pueblo".