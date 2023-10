Plebiscito: Andrade dijo que ve "sensato" que FA dé libertad de acción y que comunistas mantendrán apoyo a Cosse si ella se define en contra

"Tengo el olfato de que como nos pasó en el 89 y el 94, la inmensa mayoría de los uruguayos va a acompañar la reforma jubilatoria”, dijo el senador.

El senador Óscar Andrade, frenteamplista y dirigente del Partido Comunista, afirmó este lunes que, pese a que su sector apoya el plebiscito por la seguridad social, está de acuerdo con que el Frente Amplio tome la postura de dar libertad de acción sobre el tema. Además, señaló que en caso de que la intendenta Carolina Cosse no marque postura sobre el tema o incluso se pronuncie en contra, no le quitarán el apoyo a su precandidatura presidencial.

El Pit-Cnt todavía no comenzó con la campaña de recolección de firmas para impulsar un plebiscito que modifique el sistema de la seguridad social a través de la Constitución, pero el tema ya genera divisiones a la interna del Frente Amplio (FA), entre sectores que están a favor y otros en contra.

¿Este escenario puede ser un desafío para la coalición de izquierda de cara a las elecciones nacionales de octubre de 2024? “Sí”, respondió este lunes Andrade en entrevista con el programa Desayunos Informales, pero enseguida agregó: “Y posiblemente también puede complicar la campaña electoral no abordar este tema”.

Consultado sobre esas diferencias a la interna, Andrade ahondó: “Son mis compañeros y tenemos una coincidencia importante en el rechazo a la reforma jubilatoria y en la mayoría de los puntos a reivindicar. Hay compañeros que entienden que hacerlo vía constitucional tiene riesgos, algunos riesgos son razonables, como por ejemplo el riesgo de que si perdés después perdés peso a poder incorporar, eso es razonable. Y el riesgo electoral de meter este tema en la campaña electoral, que puede distraer… es una opinión que he escuchado, y la respeto mucho. De mi lado, esta no es una campaña que tenga como centro la interna del Frente Amplio”.

En ese sentido, a juicio de Andrade la juntada de firmas para llegar a un plebiscito es “una reacción lógica del movimiento sindical”, que el Partido Comunista decide “acompañarla”.

“Yo dije que el Frente Amplio cometería un error si se enfrenta (al movimiento sindical). Me preguntaron si la libertad de acción está bien y dije que sí porque tenemos posiciones distintas. Cuando tenés diferencias, tratás de ser cuidadoso en el manejo público de las diferencias. Yo lo que dije es que para mí sería un error del Frente Amplio salir a hacer punta contra la reforma, porque la reforma no es una reacción contra las políticas del FA, que amplió los derechos jubilatorios”, afirmó.

En cualquier caso, el Secretariado Ejecutivo del partido se encamina a llevar a plenario una iniciativa para que los sectores, militantes y bases políticas tengan libertad para actuar sobre este tema. Al respecto, Andrade afirmó que ve bien que no se “fuerce” ni una postura ni la otra. “Una iniciativa de este tipo, que no cuenta con el acuerdo pleno del FA, y nosotros no lo vamos a forzar, tampoco vamos a permitir que se nos fuerce a no apoyar. El FA tiene que tener autonomía de los movimientos sociales. Parece sensato que el camino va a ser la libertad de acción. Tengo el olfato de que una vez que se instale el debate, la mayoría de los frenteamplistas va a acompañar; es más, tengo el olfato, de que como nos pasó en el 89 y el 94, la inmensa mayoría de los uruguayos va a acompañar la reforma jubilatoria”, dijo.

“Los contenidos de la papeleta son contenidos que en general dialogan bastante bien con los contenidos que llevó adelante el Frente Amplio en seguridad social cuando estuvo en el gobierno. No me duele acompañar el plebiscito, pero no tomé la decisión del plebiscito ni elegí sus contenidos”, agregó.

Hasta el momento, los potenciales precandidatos del FA han marcado diferentes posturas: Yamandú Orsi dijo estar en contra del plebiscito, igual que Mario Bergara; Cosse, por su parte, prefirió no expresarse a favor ni en contra.

Si la intendenta de Montevideo mantiene esa postura o marca una eventual posición en contra, ¿seguiría manteniendo el apoyo del Partido Comunista? “Sí, claro”, respondió Andrade, y agregó: “Supongo que eso le pasó al Partido Nacional en el período pasado: (Jorge) Larrañaga salió a hacer campaña por la reforma de la seguridad, no la acompañó (Luis) Lacalle, pero Larrañaga votó a Lacalle sin problema ninguno”.