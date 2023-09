Plebiscito contra la reforma jubilatoria: FA dará "libertad de acción" a sectores y votantes ante propuesta que "no es la prioridad" del partido

"Ante una propuesta de plebiscito que no es una iniciativa del Frente Amplio la presidencia del FA le propuso hoy a la mesa dejar en libertad de acción a la totalidad de los miembros del partido para estar en la recolección o no de las firmas de acuerdo a lo que cada uno piense", informó Fernando Pereira.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, adelantó este lunes que la coalición de izquierda dará "libertad de acción" a los sectores que la componen así como a sus votantes ante la recolección de firmas que impulsa el Pit-Cnt para llevar a plebiscito la reforma jubilatoria.

"La presidencia le ha propuesto a la mesa política de hoy -para resolver en la que viene- dejar en libertad de acción tanto a los partidos que integran el Frente Amplio como a las bases para apoyar o no la recolección de firmas que convoca una organización autónoma al Frente Amplio, el Pit-Cnt; pero que el FA respeta mucho", aseguró Pereira en la Huella de Seregni.

El Frente amplio dejará a sus grupos en "libertad de acción" sobre el plebiscito de la reforma jubilatoria. Así lo informó el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. pic.twitter.com/LJBTJozyrt — Telemundo (@TelemundoUY) September 18, 2023

Si bien la resolución debe ser aprobada a la interna del partido, Pereira reafirmó: "Ante una propuesta de plebiscito que no es una iniciativa del Frente Amplio, que no es la prioridad, la presidencia del FA le propuso hoy a la mesa dejar en libertad de acción a la totalidad de los miembros del Frente Amplio para estar en la recolección o no de las firmas de acuerdo a lo que cada uno piense o fundamente sobre el tema, y dar libertad también de opinión".

El Pit-Cnt presentó el pasado jueves ante la Corte Electoral la papeleta para el plebiscito contra la reforma jubilatoria. La central sindical propone tres puntos fundamentales: establecer la edad de retiro a los 60 años, vincular las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional y eliminar las AFAP.