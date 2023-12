Plebiscito por seguridad social: Gandini afirma que Cosse "es confusa" y que con idea de "gran diálogo nacional" del FA "no se llega a nada"

"O tiene que estudiar cómo se reforma la Constitución y aprender de nuevo, o sabe cómo se hace y fue confusa para quedar bien con todos", dijo el legislador blanco.

El senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini consideró este jueves que la precandidata frenteamplista Carolina Cosse “es confusa” cuando habla de la seguridad social y la recolección de firmas para plebiscitar el tema. Además, criticó a los otros precandidatos y su propuesta de abordar el tema a través de un “gran diálogo nacional” porque, a su entender, con eso “no se llega a nada”.

Esta semana, Gandini lanzó la campaña “No Firmes”, en pos de promover que la ciudadanía no acompañe la recolección de firmas que encabeza el Pit-Cnt para alcanzar un plebiscito que establezca cambios al sistema de seguridad social en la Constitución.

Con este escenario de fondo, Telemundo consultó a Gandini sobre qué piensa de la postura recientemente manifestada por Cosse de apoyar la recolección de firmas y su argumento de que “firmar es una acción que simplemente plebiscita la desaprobación a la reforma actual”. Además, la intendenta subrayó que si se alcanzan las firmas requeridas, tal como establece la Constitución, "el tema volverá al Parlamento". En este sentido, enfatizó que esto "dará la oportunidad" de que el tema sea abordado “debatiendo e incluso que surjan alternativas que sean positivas” para la sociedad.

“La posición de Carolina Cosse es tan confusa como ella. El que firma quiere que se junten las firmas necesarias para llevar esto a plebiscito, no va al Parlamento como dice Cosse”, afirmó Gandini a Telemundo, y agregó: “Ella tiene que decir qué quiere, la firma no puede ser ‘firmo y después veo’. Es una dirigente política, quiere ser presidenta de la República, tiene que jugar opinión. Pero no puede jugarla porque no está de acuerdo con esto, pero quienes la apoyan sí. Entonces tiene una contradicción que no tiene solución, nada más que la confusión”.

“Es como dicen en el liceo, que venga en febrero: o tiene que estudiar cómo se reforma la Constitución y aprender de nuevo, o sabe cómo se hace y fue confusa para quedar bien con todos. Creo que en este tema hay que ser claro y categórico, y decirle a la gente la verdad”, dijo Gandini.

En tanto, otros dirigentes y precandidatos del Frente Amplio, como Yamandú Orsi y Mario Bergara, afirman que, en caso de llegar a la Presidencia, propondrán abordar el tema a través de “un gran diálogo nacional”.

“Tampoco vale lo del gran diálogo nacional para hacer otra ley, como dicen Bergara u Orsi. El Frente Amplio cuando quiere matar un tema, convoca a un gran diálogo nacional: se habla, se habla, y no pasa nada”, consideró Gandini, y agregó: “No puede se puede mandar la seguridad social a un gran diálogo nacional, hay que poner medidas concretas sobre la mesa. Si no les gusta esta reforma, que le digan a la gente antes de la elección qué piensan hacer si ganan”.

“Cada vez que se convocó a un gran diálogo social, nunca se llegó a nada. Son tantos los que hablan y de tantos temas diferentes, que no se llega a nada. Hay que animarse a tomar decisiones”, apuntó.