PN derivó caso del alcalde Sánchez a comisión de ética: "Son las respuestas que el sistema tiene que dar inmediatamente", dijo Argimón

La vicepresidenta también dijo que "llama mucho la atención" que el Frente Amplio pida la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

La vicepresidenta Beatriz Argimón se refirió este miércoles a los casos del alcalde nacionalista de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, procesado con prisión por asociación para delinquir y otros delitos, y al del intendente de Lavalleja, Mario García, quien en diciembre autorizó una compensación mensual de $ 72.300 para su hermano Ariel, además de avalar otras compensaciones a funcionarios municipales.

"Son las respuestas que el sistema tiene que dar inmediatamente", dijo Argimón sobre cómo procesó el Partido Nacional el caso del alcalde Sánchez. La vicepresidenta contó que habló con el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, quien le aseguró que el tema fue derivado a la comisión partidaria de ética.

¿Será expulsado Sánchez? "Eso lo va a determinar la comisión de ética, pero supongo que va a ser la medida más grave", indicó la expresidenta del directorio.

Sobre el caso del intendente García, que según se supo este miércoles solicitó asesoramiento a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Argimón respondió: "Tiene que ver con, básicamente, aspectos de la condición humana que muchas veces saltan y que lo importante es la respuesta que se dé. Así que vamos a esperar las respuestas".

"A mí me parece que todo está en la esfera de la consideración y del estudio. Yo espero que las autoridades del partido –además de tomar conocimiento, porque no es solo el titular de prensa, hay que ver e investigar– tomarán las medidas del caso, como corresponde", agregó la vicepresidenta.

Por otra parte, valoró que no se trata de que falten controles sino que en la mayoría de los casos estos no cumplen los cometidos. "Creo que fallan los controles, que los controles existen pero muchas veces fallan; en general. Hay que ver los casos específicos, de pronto faltan regulaciones y estos casos específicos muestras que faltan regulaciones", afirmó.

"Llama mucho la atención" que se pida renuncia de Heber

La vicepresidenta también contó que el martes estuvo en parte de la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y vio un video que las autoridades mostraron sobre las condiciones en que se recibieron algunas de las cárceles.

"Después de haber visto crudamente algunas imágenes, la verdad, que se pida la renuncia de un ministro que está desde hace cuatro meses y de un gobierno que arrancó hace relativamente poco (...), la verdad llama mucho la atención", dijo.

"Lo que sí rescato es algo que dijo el ministro y es que este es un tema de los que este gobierno se empezó a hacer cargo después de muchos años de no haberse hecho cargo. Y hay muchos que hablan de derechos humanos y sistemáticamente en las cárceles uruguayas desde hace mucho tiempo que se violan los derechos humanos", valoró.

Y sentenció: "Hay mucho de discurso, pero cuando se muestran los hechos sería bueno hacer autocrítica".