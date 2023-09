Población del litoral "se está pegando un tiro en el pie" al comprar en Argentina porque eso "afectará" a allegados, dijo Mieres

El jerarca precisó que la situación en materia de empleo en el litoral del país es "distinta" a lo que ocurre en el resto del territorio.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se refirió este martes a cómo impacta en el mercado laboral del litoral del país la diferencia cambiaria con Argentina, que hace atractivo que uruguayos crucen al país vecino a hacer compras.

"La gente en lo inmediato quiere aprovechar esa ventaja de precios, pero al final se está pegando un tiro en el pie, porque eso va a afectar el trabajo de sus familiares, amigos, vecinos", dijo el secretario de Estado en rueda de prensa.

El jerarca precisó que la situación en materia de empleo en el litoral del país es "distinta" a lo que ocurre en el resto del territorio. Mientras que el desempleo a nivel nacional según el último registro se sitúa en 7,8%, en esa zona trepa a arriba del 10%.

Planteó, de todas maneras, que hay una "peculiaridad" en el litoral. "Cuando uno mira la cantidad de personas empleadas, eso no ha caído. Lo que pasa es que aumenta la gente que ingresa al mercado de trabajo, eso le ha pasado a Río Negro y también a Salto. Hay más gente que sale a buscar trabajo: el empleo no cae, pero aumenta la gente que busca trabajo y no aumenta", indicó.

Mieres se refirió, además, al empleo en general en el país, y aseguró que todos los indicadores que lo relevan "están en los niveles equivalentes al 2017 en promedio, alguno ha llegado incluso a 2016".

"El empleo venía bajando, con problemas crecientes desde 2015, hasta el 2019, en una tendencia cada vez más deteriorada. Luego tuvimos el pico de caída del 2020. Hoy, dos años y medio después, tenemos resultados que van hacia los niveles de 2017, y eso es realmente muy positivo", valoró.

Por otro lado, el titular de Trabajo también fue consultado sobre el plebiscito que busca revocar la reforma previsional aprobada tiempo atrás, iniciativa liderada por el Pit-Cnt. Para Mieres, de ser exitoso, agravaría "el agujero".

"No hay en el mundo ningún país que tenga la edad de retiro constitucionalizada. Me parece que va en sentido contrario de la sostenibilidad del sistema. Es un gran drama al final para los propios trabajadores y de las próximas generaciones. Espero que no sea objeto de plebiscito", remató.