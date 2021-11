Poder Ejecutivo está dispuesto a ofrecer espacio para taller de impulsores del referéndum sobre la LUC

El mandatario se apresta a llamar a los referentes de la comisión para ceder un espacio en la sede de Presidencia u otra oficina del gobierno.

El Poder Ejecutivo evalúa ofrecer un espacio a la comisión pro referéndum para que dé un taller a periodistas sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) a los que se opone.

Esta posibilidad está siendo analizada luego de que los impulsores de la consulta popular le enviaran una carta al presidente Luis Lacalle Pou el viernes pasado. Allí le pidieron que habilitara un espacio en el anexo de Torre Ejecutivo para hacer un taller a favor del "sí" con periodistas, luego de que el prosecretario Rodrigo Ferrés diera el viernes pasado una capacitación sobre los contenidos de la LUC.

Este fin de semana, Lacalle Pou se mostró dispuesto a dar espacio a este taller, aunque dijo que no había entendido el reclamo hecho en la carta. En una rueda de prensa en Cerro Colorado, Florida, señaló: "Si quieren un lugar en Torre Ejecutiva les damos, hay lugar para todos. Ahora, me imagino que tienen su gente para defender el referéndum. No entendí mucho de qué se trataba, pero recibí la carta y los llamaré por teléfono. Me imagino que no es para que pongamos los saladitos".

En el documento firmado por José Olivera y Rafael Michelini, los impulsores del referéndum señalaron que "no es justo ni democrático que los recursos públicos se pongan al servicio de solo una de las dos opciones".