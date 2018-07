“Podría llegar a colapsar el sistema”, advierten distribuidores de supergás

El servicio todavía no se normalizó y hay escasez de garrafas por la alta demanda.

Tres empresas volvieron a distribuir garrafas pero no fue suficiente para satisfacer la demanda. La mayoría de los locales vendieron en pocas horas las garrafas que les entregaron.

Los trabajadores de las empresas desactivaron el paro que comenzó el sábado, pero el servicio todavía no se normalizó, debido a la alta demanda por las bajas temperaturas.

El presidente de la asociación de distribuidores de supergás aseguró que en la tarde del martes había entre un 90 y un 100% de desabastecimiento en los puntos de venta de todo el país.

Martín Machado, de la Asociación de Distribuidores de Supergás, manifestó al respecto:

“Desde el día sábado hay falta de producto, por lo tanto estamos hablando de unas 130 mil garrafas que se dejaron de vender, que no se va a recuperar esa venta, pero toda esa gente está llamando por teléfono pidiendo supergás”.

“Podría llegar a colapsar el sistema, dado que la empresa Riogas no esté funcionando, no habría clearing de garrafas que es el intercambio de garrafas de colores para que cada empresa cargue su color y al no estar funcionando no tendríamos para cambiar”.