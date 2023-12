Polémica por delegación que acompañó a Lacalle a la Antártida: "Puede también interesar quiénes viajaron en los 15 años del FA", reiteró García

¿La presencia de los hijos del presidente genera costos adicionales por logística?, le preguntaron este martes a García. “No tengo esa cuenta. Hicimos la solicitud de la información para contar con todo”, respondió él.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, afirmó este martes que le solicitó al Instituto Antártico que elabore un informe en el que se detalle todas las personas que visitaron las instalaciones uruguayas en la Antártida entre el 2005 y el 2023, luego de que un diputado frenteamplista pidiese conocer quiénes integraron la delegación que encabezó el presidente Luis Lacalle Pou durante su viaje a ese lugar este mes de diciembre.

El legislador frenteamplista Sebastián Valdomir anunció la semana pasada que cursaría un pedido de informes respecto a quiénes integraron la última delegación que viajó con el presidente Lacalle Pou a la Antártida en los días previos a la Navidad.

A priori se sabe que, durante su visita de 24 horas, Lacalle Pou estuvo acompañado por sus tres hijos, el ministro de Defensa Nacional y los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea. Allí visitó tanto al contingente militar como al grupo de científicos presentes en la Base Científica Antártica Artigas.

Y a su regreso, el propio Lacalle Pou fue consultado sobre qué opinaba del pedido de informes del diputado frenteamplista: “Se ve que no tienen tiempo para otra cosa”, respondió.

Este martes, el ministro García también fue consultado sobre el tema en rueda de prensa: “Si la pregunta fue sincera, y no tengo por qué opinar otra cosa, me parece que puede interesar también conocer todos los antecedentes de quiénes viajaron a la Antártida del 2005 a la fecha, y eso le pedí al director del Instituto Antártico. Creo que esa información va a contribuir a que quien formula la pregunta tenga toda la información necesaria, incluso de los 15 años del Frente Amplio”.

“La transparencia es una forma de actuar. Nosotros hemos siempre brindado toda la información disponible. Si la intención no es menor y chica, algo que descarto, aspiro a que sea de conocimiento y transparencia, creo que le puede interesar lo de los 15 años del Frente Amplio. Ha ido mucha gente. Creo que abonará a la transparencia”, agregó.

¿La presencia de los hijos del presidente genera costos adicionales por logística?, le preguntaron este martes a García. “No tengo esa cuenta. Hicimos la solicitud de la información para contar con todo”, respondió.

“Recalco la actitud de cercanía que ha tenido este gobierno. Entiendo que pueda no compartirse porque no se hizo antes, pero es nuestra forma de actuar. El presidente y el gobierno estuvo ahí poquitas horas antes de Navidad. Y hace dos años pasamos la Navidad en el Congo, y yo fui en fechas no lejanas al Golán y a Sinaí. A diferencia de otras oportunidades, no es ordenar que vaya y me desentiendo, es que si usted tiene una misión y es soldado del país, que representa a la patria, el que le da la orden se compromete con usted y está cerca de usted. Yo comprendo que la cercanía pueda no compartirse, pero creemos que es el camino a seguir”, agregó el ministro.