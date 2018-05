Polémica por fallo judicial sobre homicidio en San Luis: el juez Marcos Seijas explica su fallo y sus diferencias con la fiscal

La Justicia dejó en libertad a tres detenidos por un homicidio en San Luis en noviembre del año pasado durante una rapiña. Los detenidos tenían el dinero robado, abrochado con una pinza que fue reconocida. El arma, la descripción de los cascos y la matrícula tapada de la moto son para la fiscal del caso otras pruebas claras. Pero no se pudo periciar la bala.

“En eso le cabe una responsabilidad al médico forense”, sentenció la fiscal del caso. “Era una prueba fundamental que ahí faltó, unir el arma con la bala, que tenía que haber sido extraída del cuerpo”. “Según el médico forense, como no tenía médico radiólogo ese día porque era fin de semana o no sé qué historia, no extrajo la bala”, agregó. “A mí me parece que eso no es motivo suficiente”, opinó.

El juez del caso, Marcos Seijas, explicó a Telemundo su fallo: