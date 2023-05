Polémica por inauguración de viviendas en Florida: Presidencia las atribuye a plan Avanzar, pero el FA dice que es "arrastre del gobierno anterior"

"Vienen de un convenio que se firmó en 2018, una licitación de 2019, con plata del presupuesto del ministerio que nada tiene que ver con el fideicomiso (del plan Avanzar)", enfatizó la diputada Lucía Etcheverry.

"El martes 2 de mayo, a las 15:30 horas, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participará, en Florida, en la entrega de 24 viviendas del plan Avanzar, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT)". Así se presenta en la web de Presidencia la actividad a la que el mandatario asistirá este martes por la tarde junto a la ministra Irene Moreira y el intendente Guillermo López.

El plan Avanzar es el buque insignia del gobierno en materia habitacional y estas viviendas fueron construidas en terrenos de la intendencia y permiten realojar a las familias que hasta ahora vivían en dos asentamientos (Molino Hariflor y el predio de la esquina de las calles Rivera y Rincón).

Pero desde el Frente Amplio no coinciden con que estas viviendas se incluyan dentro del plan gubernamental. "No es parte del plan Avanzar. De esos anuncios (del plan mencionado) no hay puntos de contacto. Cambiar el nombre de una obra, poner un logo, no significa que se está haciendo", dijo a Telemundo la diputada Lucía Etcheverry.

La legisladora entiende que estas viviendas que se entregan "forman parte del arrastre de la gestión anterior, que tanto se ha criticado".

"Vienen de un convenio que se firmó en 2018, una licitación de 2019, con plata del presupuesto del ministerio que nada tiene que ver con el fideicomiso (del plan Avanzar)", enfatizó.

"Va a hacer un año del último anuncio de Avanzar: anuncios, cambios de nombre. ¿Concreción? absolutamente nada", cerró.