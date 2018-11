Polémico debate en el Senado por representantes de la oposición en el Gobierno: Lacalle Pou acusó a Vázquez de faltar a su palabra y Xavier salió al cruce

"Está muy lindo gargantear acá, pero cuando se tuvo la oportunidad de darle representación a la minoría mayor, que era el Frente Amplio, se excusaron de hacerlo", apuntó la senadora.

Si bien el Senado votó por unanimidad la venia para el nuevo presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), el economista Alberto Graña, la polémica del debate parlamentario estuvo marcada en torno a los cargos de la oposición en entes públicos.

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou señaló que el presidente Tabaré Vázquez faltó a su palabra al no proveer los cargos de la oposición de aquellos dirigentes que renunciaron para dedicarse a la campaña electoral.

No obstante, quien sí renunció fue Mario Bergara, quien dejó la presidencia del Banco Central para lanzarse como precandidato a la Presidencia de la República.

Lacalle Pou criticó a Vázquez y al Gobierno: señaló que se faltó al diálogo y al contralor. Además, afirmó que Vázquez ha demostrado ser muy grande para cosas chicas y muy chico para cosas grandes.

“No me extraña esta actitud del presidente, porque así se ha conducido con la oposición. Ha faltado a su palabra en temas puntuales”, apuntó el senador.

En tanto, desde el oficialismo, la senadora Mónica Xavier, defendió a Vázquez: “Resulta que el Gobierno del senador Lacalle Pou no nos dio ningún lugar porque resultó que no convencía nuestra política económica: y sí, teníamos proyectos diferentes. No creo que hoy tengamos la misma política económica, pero el Gobierno del Frente Amplio sí dio lugar a la oposición. Entonces, ¿de qué mezquindad estamos hablando, de qué ausencia de representación? Está muy lindo gargantear acá, pero cuando se tuvo la oportunidad de darle a la minoría mayor, que era el Frente Amplio, se excusó en argumentos de esa naturaleza”.