Julio Acosta, del sindicato policial, explicó:

Se sacan policías de todas las dependencias pero no se reponen nuevos funcionarios. Eso genera un perjuicio y cada vez repercute más. Se ve que faltan policías en todos lados, más en las zonas alejadas. Hace años que venimos con esto y no tenemos respuesta del Ministerio, al parecer no hay rubros. Esto desgasta.