"Por ahora son conversaciones informales": Cosse habló sobre el proyecto para construir una torre de 25 pisos en la rambla y Luis Alberto de Herrera

Esta semana, Telemundo informó sobre la existencia de un proyecto inmobiliario para levantar una torre de más de 25 pisos en el predio del ex Club Banco Comercial, en la rambla y Luis Alberto de Herrera, en el límite de Pocitos con Buceo.

Sin embargo, uno de los grandes desafíos que afronta el proyecto tiene que ver con los permisos de construcción: para llevar adelante la obra allí se requiere una autorización especial, en particular si se trata de altura. Por eso, los desarrolladores están en conversaciones con la Intendencia de Montevideo para evaluar la factibilidad de su proyecto.

Consultada este jueves al respecto, la intendenta Carolina Cosse confirmó la existencia de ese intercambio, pero dijo que, hasta el momento, las conversaciones son de carácter “informal”.

“Por ahora son conversaciones informales, no tenemos ninguna presentación formal”, afirmó Cosse. Por esa razón, la jefa departamental prefirió no expedirse sobre si la comuna dará o no el visto bueno para construir por encima de lo permitido en la zona.

“Me voy a reservar para cuando la presentación sea formal y tengamos todos los elementos”, agregó Cosse.

El proyecto en cuestión fue presentado por el estudio Gómez Platero en sociedad con el arquitecto español Juan Herreros, autor del reciente museo Munch de Oslo. La idea ya pasó por la Comisión de Patrimonio, donde fue valorada como una iniciativa muy calificada, y que, de concretarse, podría transformarse en un bien patrimonial.

Si bien no hubo un pronunciamiento oficial, ese organismo entiende que el proyecto aporta un importante valor arquitectónico a la ciudad. Por eso, dio paso a que los desarrolladores lleven adelante las gestiones con la Intendencia de Montevideo antes de pronunciarse, según fuentes de la Comisión de Patrimonio.

A nivel de la comuna el proyecto está siendo evaluado, pero está en instancias de revisión e intercambio que pueden implicar modificaciones, según explicaron a Telemundo fuentes vinculadas al proceso.

El proyecto presentado incluye una torre que supera los 25 pisos y en la zona el promedio de los edificios es de 11 pisos. De todas formas, existen varias edificaciones con excepciones como el caso del Panamericano con 17 pisos y la torre 4 del World Trade Center que tiene 40 pisos.

La particularidad en este caso es que es un punto frente a la rambla donde recientemente se realizó una construcción: el edificio Forum diseñado por Carlos Ott y la cantidad de pisos aprobado fue de ocho.

El proyecto está bajo análisis de la Dirección de Planificación de la comuna en conversaciones que pueden llevar al menos hasta fin de año para que haya una definición. De aprobarse, llevaría tres años de realización y una inversión de más de US$ 10 millones.

El espacio tendría un uso mixto entre residencial y comercial, con apartamentos, oficinas y un hotel. Además, incluiría la remodelación de espacios públicos de la zona.