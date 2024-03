Se trata de procedimiento que introduce mediante un catéter directo en la vena un dispositivo que suple el funcionamiento de una válvula del corazón.

Por primera vez en Uruguay se llevó a cabo una intervención cardíaca que permite sustituir una cirugía mayor con una mínimamente invasiva. Se trata de procedimiento que introduce mediante un catéter directo en la vena un dispositivo que suple el funcionamiento de una válvula del corazón.

La intervención es la primera de este tipo en el país y estuvo a cargo de tres profesionales del Instituto Nacional de Cirugía Cardiaca, los doctores Adolfo Ferrero, Alex Rocha y Gabriel Pintos. "Nuestra paciente era de alto riesgo, no podía ser operada nuevamente. Había tenido dos cirugías cardíacas, actualmente tiene una edad avanzada, 79 años. Entonces el tratamiento clásico que era ofrecerle una cirugía no era lo más conveniente para ella porque el riesgo superaba los beneficios que podíamos darle", explicó a Telemundo el cardiólogo Adolfo Ferrero.

"Ahí entró en juego la evaluación para ver si podíamos ofrecerle alguna técnica menos invasiva para ella, con más beneficio, y es que de la evaluación surge que la posibilidad de hacer este tratamiento era una forma correcta para la paciente. O sea, teníamos el paciente adecuado para el dispositivo adecuado", detalló Ferrero.

El cuadro de la paciente requería corregir el funcionamiento de una de las válvulas del corazón. El problema que aquejaba a la paciente se llama "insuficiencia tricuspídea". "El corazón tiene varias válvulas, esta es una de ellas, la válvula tricúspide y que en su caso estaba insuficiente, no contenía perfectamente la sangre", señaló el cardiólogo.

"Esa válvula había sido reparada en una etapa anterior en una cirugía y hoy estaba fracasando después de varios años de haberla ayudado", comentó. "Entonces, ese dispositivo que usamos lo que permite es ayudar al corazón", indicó. "Si bien uno no repara la válvula que está disfuncionante lo ayuda a funcionar de una manera correcta, que es recibir la sangre que retorna al corazón y poderla impulsar al lugar correcto, que son las arterias pulmonares", agregó.

La intervención realizada no requiere de anestesia general y el paciente dependiendo su evolución puede ser dado de alta en la misma jornada de la operación. "La forma de poner el dispositivo es a través de una vena con una punción directamente en ella; no lleva puntos, no hay cortes. No es una cirugía en sí. Por ahí se pasan los dispositivos, se revierte la anestesia, se deja un vendaje en la zona", comentó. "El paciente empieza a deambular a las pocas horas, a las seis horas, a las ocho horas", subrayó Ferrero.

Actualmente Uruguay no tiene incluido este procedimiento dentro de las prestaciones que cubre el Ministerio de Salud Pública. En particular esta intervención fue financiada luego de que la paciente ganara un recurso de amparo.

"Lo bueno para los pacientes es que estando en cualquier lugar del país pueden acceder a nuestra institución o a cualquier otra y consultar con un equipo como el nuestro para saber si la patología que lo aqueja tiene una forma de tratamiento de estas, mínimamente invasivas", expresó.